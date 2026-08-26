Un oraș din România apare pe locul doi într-un clasament cu cele mai ieftine prețuri pentru un city-break

Bucureștiul se numără printre orașele europene în care turiștii pot petrece câteva zile în această toamnă fără un buget foarte mare. Capitala României ocupă locul al doilea într-un clasament al celor mai accesibile destinații pentru un city-break, cu un cost mediu estimat la 66 de euro pe zi pentru o persoană.
Bucureștiul, la doar câțiva euro de cea mai ieftină destinație
Capitala României este depășită în clasament de Tirana, capitala Albaniei. Pentru un turist aflat în Tirana, cheltuielile medii sunt estimate la aproximativ 59 de euro pe zi.
În București, bugetul calculat de Thomas Cook ajunge la circa 66 de euro pe persoană pentru o zi, ceea ce plasează orașul pe poziția a doua.
Diferența dintre cele două capitale este, astfel, de aproximativ 7 euro pe zi.
Cât costă mesele și transportul în București
Pentru o masă la un restaurant accesibil din București, turiștii cheltuie în medie puțin peste 12 euro.
Transportul public contribuie și el la menținerea unui buget redus pentru o vacanță în Capitală. Potrivit analizei, un abonament pentru o zi costă aproximativ 1,50 euro.
Calculul nu se limitează însă la mâncare și transport. Pentru stabilirea bugetului zilnic au fost luate în calcul o noapte de cazare la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, transportul public și biletele pentru obiectivele turistice care percep taxă de intrare.
Tirana rămâne cea mai ieftină variantă
Tirana ocupă prima poziție în clasament, cu un cost mediu de aproximativ 59 de euro pe persoană pe zi.
O noapte la un hotel de trei stele este estimată la 32 de euro de persoană. Pentru o cină, turiștii cheltuie în medie aproximativ 8,50 euro, iar o bere locală costă în jur de 1,50 euro.
Bucureștiul se află la șapte euro distanță de capitala Albaniei în ceea ce privește cheltuielile zilnice estimate.
Antalya și Varșovia, următoarele în clasament
Pe pozițiile următoare se află Antalya, din Turcia, și Varșovia, din Polonia. Cele două orașe au același cost mediu estimat pentru o zi de city-break, de aproximativ 78 de euro de persoană.
Istanbul ocupă locul al cincilea, cu un buget zilnic de aproximativ 82 de euro.
Orașul turcesc se remarcă prin costul redus al cazării raportat la celelalte destinații din clasament. O noapte la un hotel de trei stele ajunge, în medie, la 28 de euro de persoană.
Și mesele pot fi accesibile în Istanbul, unde o masă la un restaurant ieftin este estimată la aproximativ 8-9 euro.
Cele 13 orașe cu un buget de cel mult 100 de euro pe zi
Clasamentul Thomas Cook include destinații din Turcia, Polonia, Lituania, Germania, Franța, Estonia, Grecia și Portugalia.
Tirana, Albania – 59 euro/zi
București, România – 66 euro/zi
Antalya, Turcia – 78 euro/zi
Varșovia, Polonia – 78 euro/zi
Istanbul, Turcia – 82 euro/zi
Muğla, Turcia – 87 euro/zi
Cracovia, Polonia – 87 euro/zi
Vilnius, Lituania – 90 euro/zi
Frankfurt, Germania – 90 euro/zi
Lyon, Franța – 91 euro/zi
Tallinn, Estonia – 93 euro/zi
Heraklion, Grecia – 99 euro/zi
Porto, Portugalia – 100 euro/zi
Bucureștiul este, astfel, una dintre cele 13 destinații europene incluse în analiză în care bugetul zilnic estimat pentru o persoană rămâne sub pragul de 100 de euro.