Un oraș din România apare pe locul doi într-un clasament cu cele mai ieftine prețuri pentru un city-break

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 20:32

Bucureștiul se numără printre orașele europene în care turiștii pot petrece câteva zile în această toamnă fără un buget foarte mare. Capitala României ocupă locul al doilea într-un clasament al celor mai accesibile destinații pentru un city-break, cu un cost mediu estimat la 66 de euro pe zi pentru o persoană.

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