ANAF lansează aplicații gratuite pentru contribuabili. Firmele pot verifica din timp datele despre TVA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 20:09

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește două aplicații gratuite pentru companiile care au obligația de a depune declarația D406 SAF-T. Instrumentele permit verificarea informațiilor înainte de transmiterea declarațiilor și pot evidenția diferențele dintre datele raportate prin SAF-T și cele care urmează să fie înscrise în decontul de TVA D300.

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