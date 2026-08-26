ANAF lansează aplicații gratuite pentru contribuabili. Firmele pot verifica din timp datele despre TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește două aplicații gratuite pentru companiile care au obligația de a depune declarația D406 SAF-T. Instrumentele permit verificarea informațiilor înainte de transmiterea declarațiilor și pot evidenția diferențele dintre datele raportate prin SAF-T și cele care urmează să fie înscrise în decontul de TVA D300.
Noile aplicații vor intra într-o perioadă de testare în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2026. Printre beneficiarii direcți se află aproximativ 580.000 de societăți care trebuie să depună atât SAF-T, cât și decontul de TVA.
Ce verifică prima aplicație pentru declarația D406
Unul dintre instrumentele puse la dispoziție de ANAF este destinat verificării declarației D406 SAF-T înainte ca aceasta să fie transmisă.
Aplicația le permite contribuabililor să controleze informațiile introduse și să identifice eventualele date incorecte sau incomplete. Verificarea realizată înainte de depunere poate permite corectarea problemelor încă din această etapă.
ANAF precizează că remedierea erorilor înainte de transmiterea declarației poate diminua riscul apariției unor notificări ulterioare privind neconformitatea.
A doua aplicație compară informațiile SAF-T cu D300
Cel de-al doilea instrument are un scop diferit. Acesta folosește informațiile declarate prin D406 și le transpune într-un șablon D300, similar decontului de TVA.
În acest fel, contribuabilii pot verifica dacă datele raportate prin SAF-T sunt în concordanță cu informațiile care apar în decontul de TVA.
Instrumentul poate evidenția astfel diferențele dintre cele două raportări înainte de depunerea acestora, oferind posibilitatea verificării și corectării informațiilor.
Aproape 580.000 de firme au ambele obligații fiscale
La nivelul contribuabililor obligați să depună SAF-T, numărul total este estimat la aproximativ 870.000 de societăți.
Dintre acestea, circa 580.000 de firme, reprezentând aproape 67%, depun și decontul de TVA. Pentru aceste companii, verificarea datelor din D406 în raport cu D300 poate fi utilizată înainte de transmiterea declarațiilor.
Aplicațiile sunt însoțite de documentația aferentă și pot fi accesate pe portalul ANAF, în secțiunea dedicată SAF-T, la instrumentele 6 și 7.
Datele introduse în aplicații rămân pe calculatorul utilizatorului
ANAF precizează că verificările efectuate cu ajutorul celor două aplicații se realizează local, pe calculatorul contribuabilului.
Informațiile analizate în cadrul acestor verificări nu sunt transmise către ANAF în această etapă.
„Ne dorim ca aceste aplicații să fie un sprijin real pentru contribuabili: ușor de folosit, gratuite și utile în activitatea de zi cu zi. Verificările se fac pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către A.N.A.F. în această etapă. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot identifica și corecta din timp eventualele erori, înainte ca acestea să genereze dificultăți în îndeplinirea obligațiilor fiscale”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.
Potrivit președintelui instituției, dezvoltarea instrumentelor are și rolul de a încuraja conformarea voluntară și de a simplifica relația contribuabililor cu administrația fiscală.
Instrumentele au pornit de la probleme identificate în etapa pilot
Cele două aplicații au fost dezvoltate după ce, în timpul etapei pilot, au fost observate situații în care informațiile transmise de contribuabili conțineau erori sau neconcordanțe.
Prin noile instrumente, ANAF urmărește ca diferențele dintre raportări să poată fi identificate și corectate înainte ca declarațiile să fie transmise administrației fiscale.
În acest mod, verificările efectuate de instituție ar urma să se concentreze asupra situațiilor considerate cu risc fiscal.
Testarea aplicațiilor începe în septembrie
Perioada de testare a celor două instrumente ANAF pentru SAF-T este programată pentru intervalul septembrie-noiembrie 2026.
Pe parcursul acestei etape, contribuabilii sunt invitați să transmită observații, propuneri și sesizări privind eventualele erori întâlnite în utilizarea aplicațiilor, informațiile urmând să fie folosite pentru îmbunătățirea acestora.