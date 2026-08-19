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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Olimpiada viitorului: roboții în competiție la Beijing

Roboți

Roboți

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 aug. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS

Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi desfășurată la Beijing, transformă science-fiction-ul în realitate, devenind astfel cel mai important teren de testare pentru viitorul automatizării.

Roboții doboară recorduri de viteză

Evenimentul de amploare reunește 2056 de roboți din 16 țări, punând față în față peste 650 de echipe într-o serie de competiții spectaculoase care testează limitele inteligenței artificiale și ale mobilității fizice.

Un robot a atins o viteză record de 45,6 km pe oră în cadrul Jocurilor Mondiale din China, dar a ratat pista și s-a izbit de un obiect metalic.

Competiția marchează astfel tranziția roboților umanoizi din laboratoarele izolate direct în scenarii reale de viață.

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