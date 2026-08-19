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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Olimpiada viitorului: roboții în competiție la Beijing
Roboți
Publicat19 aug. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS
Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi desfășurată la Beijing, transformă science-fiction-ul în realitate, devenind astfel cel mai important teren de testare pentru viitorul automatizării.
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