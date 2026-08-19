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Stiinta si tehnologie· 2 min citire

Soluția bizară găsită de cercetători pentru a revoluționa mașinile electrice. Urina, folosită la alimentarea bateriilor!

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 16:37

O descoperire care sună bizar la prima vedere ar putea transforma industria auto: cercetătorii de la Universitatea din Adelaide au găsit o cale de a folosi urina umană pentru alimentarea vehiculelor. Printr-un proces electrochimic complex, ureea din apele uzate este convertită într-un compus chimic capabil să stocheze și să genereze energie.

Hibridizarea dintre chimia deșeurilor și stocarea de energie face un pas neașteptat. Hidrazina, un compus utilizat intensiv în industrie și ca propulsor, este tot mai des studiată pentru integrarea în pilele de combustie și sistemele avansate de stocare ale mașinilor electrice.

Această abordare nu presupune că alimentarea autovehiculelor se va face direct de la pompă cu reziduuri organice. În schimb, un deșeu abundent precum urina devine o materie primă valorosizabilă pentru industria energetică.

Mecanismul de transformare chimică

Tehnologia se bazează pe o rețea electrochimică accesibilă:

  • Ingrediente primare: Procesul utilizează curent electric și sare obișnuită (clorură de sodiu).

  • Reacția electrodului: Curentul generează pe suprafața electrozilor specii reactive de clor.

  • Sinteza: Clorul reactiv intră în legătură directă cu ureea, convertind-o eficient în hidrazină.

Procedeul s-a dovedit funcțional nu doar în condiții sterile de laborator cu uree pură, ci și pe probe reale de ape uzate și urină umană netratată.

O alternativă mai curată, dar încă la nivel de laborator

Sinteza tradițională a hidrazinei este intens poluantă, necesitând reactivi periculoși și un consum energetic masiv. Noua abordare oferă o dublă oportunitate: neutralizează reziduuri organice dificil de procesat și produce combustibil prin intermediul energiei regenerabile.

Trecerea la scară industrială se lovește însă de obstacole tehnice majore. Depunerile masive de sare din instalații ce pot bloca echipamentele. Consumul ridicat de energie necesar izolării și purificării hidrazinei rezultate. Costurile uriașe de producție pentru un sistem capabil de funcționare neîntreruptă.

Din aceste motive, conceptul rămâne strict un proiect de cercetare, neexistând deocamdată baterii sau produse comerciale pregătite pentru piața auto.

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