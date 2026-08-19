Soluția bizară găsită de cercetători pentru a revoluționa mașinile electrice. Urina, folosită la alimentarea bateriilor!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 16:37

O descoperire care sună bizar la prima vedere ar putea transforma industria auto: cercetătorii de la Universitatea din Adelaide au găsit o cale de a folosi urina umană pentru alimentarea vehiculelor. Printr-un proces electrochimic complex, ureea din apele uzate este convertită într-un compus chimic capabil să stocheze și să genereze energie.

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