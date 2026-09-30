Inteligența artificială le spune hackerilor cine are cei mai mulți bani în cont. Cum este folosită de noul malware Android

Publicat 30 sept. 2026, 20:48 Sursă cleafy.com, the hacker news, bleepingcomputer.com

Un malware bancar pentru Android folosește inteligența artificială într-un mod neobișnuit: nu doar pentru a controla mai ușor telefoanele infectate, ci și pentru a-i ajuta pe atacatori să stabilească ce victime ar putea avea cei mai mulți bani în conturi.

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