Programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, în 28 de puncte: care sunt măsurile propuse
Guvernul României
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat miercuri liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR, structurat în 28 de puncte. Documentul propune, între altele, reducerea numărului de parlamentari și secretari de stat, comasarea unor instituții, păstrarea cotei unice și reducerea TVA la 19%, atunci când situația bugetară permite.
Administrație mai suplă și mai puțină risipă
Documentul este structurat pe 28 de puncte. Programul prevede reforma administrației centrale și locale, ceea ce presupune „un stat mai eficient și mai aproape de oameni”.
„Dăm primul exemplu de cumpătare, cu mai puțini parlamentari și secretari de stat, și comasăm instituțiile cu atribuții similare, eliminând suprapunerile și reducând risipa, pe baza unui audit funcțional, astfel încât cetățeanul să nu mai fie trimis de la un ghișeu la altul. Din iulie 2027 se va vedea dividendul reformei, jumătate din economiile realizate merg către scăderea taxelor pe salarii, iar localitățile care se vor asocia pentru proiecte de infrastructură și servicii publice mai bune primesc finanțări pentru a lucra împreună la infrastructură: drumuri, rețele de apă sau școli”, se arată în document.
De asemenea, companiile statului vor fi „puse în slujba oamenilor”, iar conducerile vor fi selectate pe criterii de competență.
„Prin listarea unor companii la bursă, românii vor avea prioritate în a deveni acționari, iar veniturile obținute de stat sunt direcționate către investiții, nu către cheltuieli curente. Noutatea este că din aceste venituri statul va alimenta conturi de economii pentru copii care vor fi accesate după vârsta de 18 ani”, mai prevede documentul.
Ce prevede programul în privința taxelor și a veniturilor
La "capitolul" taxe și venituri, programul menționează că anul viitor nu vor fi introduse impozite noi, iar cota unică va fi păstrată și va fi redusă TVA la 19%. Legat de reducerea TVA este însă făcută următoarea mențiune, și anume căa cest lucur se va întâmpla „atunci când situația bugetară permite”.
Studenții care lucrează vor primi sprijin pentru chirie, va fi extinsă rețeaua de creșe pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate vor primi sprijin pentru transport.
Documentul se referă și la sprijinirea firmelor care „produc, exportă și creează valoare adăugată în România, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin cinci ani”, dar și la „regândirea ajutoarelor de stat”.
Guvernul Mureșan își mai propune facturi mai mici pentru cetățeni, companii și energie produsă în România. Familiile cu venituri mici ar urma să primească sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze, iar programul prevede investiții în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră.
Un alt punct din program este „consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii”, propunându-se ca statul să-și plătească la timp datoriile față de companii.
Pensii și salarizare: ce schimbări sunt propuse
Guvernul Mureșan își mai propune ca pensiile și alocațiile să se indexeze în 2027, iar deficitul bugetar să fie redus fără taxe noi. Orice modificare a Codului fiscal va fi anunțată cu cel puțin șase luni înainte.
Noua lege a salarizării va asigura principiul „salariu egal pentru muncă egală”, fără diminuarea veniturilor actuale, și va crea un sistem predictibil, se mai arată în document.
Un alt punct al programului este finalizarea reformei pensiilor speciale, pensiile din sistemele de apărare și ordine publică urmând să fie calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii.
Sănătate: pacientul, în centrul sistemului
În domeniul sănătății, programul prevede ca pacientul să fie în „centrul sistemului”, medicul de familie să devină „primul punct de sprijin”, iar traseul pacientului să fie digital.
Finanțarea pentru prevenție ar urma să fie dublată, prin „programe de depistare precoce a bolilor cardiovasculare, screening pentru nou-născuți și extinderea vaccinării compensate”.
„Pacienții cu cancer și boli rare beneficiază de trasee medicale clare și acces mai rapid la tratamente inovatoare. Finanțarea spitalelor se va face pe servicii prestate astfel încât acolo unde sunt solicitări multe să nu se refuze analizele la mijlocul lunii”, se mai arată în document.
Justiție și protecția victimelor violenței domestice
În domeniul Justiției, Guvernul Mureșan propune „o justiție rapidă, corectă, accesibilă și protejarea statului de drept”.
Victimele violenței domestice ar urma să fie mai bine protejate prin extinderea monitorizării electronice a agresorilor, iar combaterea corupției rămâne o prioritate.
„Vom elimina posibilitatea procurorului general de a interveni în orice dosar penal, infirmând măsurile și soluțiile adoptate de procurorul de caz, respectiv posibilitatea procurorului-șef al DNA de a interveni în orice dosar penal de competența DNA”, mai prevede programul.
Totodată, documentul arată că alegerile din 2028 vor beneficia de măsuri speciale de protecție împotriva deepfake-urilor și a campaniilor de dezinformare și va fi „toleranță zero pentru xenofobie, rasism și antisemitism”.
Digitalizarea administrației și identitatea digitală
Guvernul Mureșan își mai propune ca până în 2028 cel puțin jumătate dintre serviciile publice să fie disponibile integral online, iar „cinci milioane de români vor avea identitate digitală și vor putea accesa serviciile publice de pe telefon”.
„Vom folosi instrumente de inteligență artificială, cu respectarea protecției datelor, pentru a crește calitatea serviciilor publice. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia, oferim sprijin prin biblioteci, Poșta Română și organizații neguvernamentale”, se mai arată în text.
România în UE și NATO
Programul mai propune ca România pro-europeană și transatlantică să fie „o voce puternică” în Europa și alături de aliați, finalizarea aderării la OCDE și negocierea bugetului UE 2028-2034.
Documentul prevede, de asemenea, consolidarea locului României de furnizor de securitate în NATO și UE și de partener strategic al Statelor Unite, precum și creșterea graduală a investițiilor în Apărare către 5% din PIB.
Educație și sprijin pentru copii și profesori
În domeniul educației, Guvernul Mureșan își propune ca acei copii din familii vulnerabile să primească mese și burse pentru reducerea abandonului școlar, iar rețeaua de creșe și grădinițe să fie extinsă. De asemenea, profesorii vor beneficia de o primă de performanță stabilită la nivelul școlii, iar finanțarea educației va fi consolidată.
Agricultură și dezvoltare rurală
În agricultură, programul prevede sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală, iar, din 2027, fermierii afectați de secetă ar urma să beneficieze de mecanisme de despăgubire.
Guvernul Mureșan își mai propune să finalizeze drumurile, cu prioritate autostrăzile aflate în construcție, inclusiv Sibiu-Pitești, Autostrada Moldovei, Autostrada Transilvania și Autostrada Unirii, pentru un transport mai rapid și mai sigur și o conectivitate teritorială mai bună. Documentul mai prevede reducerea decalajelor de dezvoltare dintre sate și orașe prin acces la utilitățile de bază pentru fiecare comunitate.
„Din 2027, cel puțin 10 miliarde de euro anual sunt mobilizate pentru școli, spitale, infrastructură și dezvoltarea companiilor, cu proceduri simplificate pentru primării și mediul privat”, se mai arată în program.
Mediu: sateliți și drone pentru combaterea tăierilor ilegale
Potrivit documentului, se vor utiliza sateliți, drone și instrumente digitale pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri și identificarea surselor de poluare.
„Extindem împăduririle și publicăm transparent datele privind calitatea aerului și a apei. Dezvoltăm sistemul de returnare a ambalajelor și stabilim reguli clare pentru gestionarea situațiilor în care urșii ajung în localități”, mai prevede documentul.
Locuințe pentru tineri și eliminarea supraimpozitării muncii part-time
Guvernul Mureșan își mai propune construirea de locuințe pentru tineri și familii, cămine pentru studenți și locuințe de serviciu pentru medici, profesori și polițiști.
Lucuruile nu se opresc însă aici, și asta deoarece programul prevede și un acces mai ușor la creditele pentru prima locuință, precum și eliminarea, din 2027, a supraimpozitării muncii part-time în sănătate și educație.
Cultură și servicii publice
În domeniul culturii, programul prevede revitalizarea căminelor culturale și a muzeelor din sate și orașele mici, caravane de film și vouchere pentru cărți, precum și restaurarea patrimoniului cultural.
Modernizarea sistemului 112 pentru intervenții mai rapide, o poliție prezentă în fiecare comunitate și servicii pentru cetățeni la un singur ghișeu sunt alte măsuri propuse.
Serviciile de informații, luate "la ochi": ce prevede proframul
„Întărim controlul civil al serviciilor de informații. Nu vor fi permiși ofițerii acoperiți în presă, politică și biserică, limităm șefii serviciilor la cel mult două mandate și opt ani, iar cei care ies din sistem nu pot intra în politică timp de cinci ani și în funcții publice de conducere timp de zece ani, cu averea declarată public în tot acest interval”, se mai arată în document.
Drepturile minorităților naționale
Programul acordă atenție și drepturilor minorităților naționale.
„Acordăm o atenție deosebită protejării drepturilor minorităților naționale, păstrării și garantării drepturilor, precum și extinderii acestora, asigurând condițiile necesare pentru păstrarea și afirmarea liberă a identității, limbii materne, culturii și simbolurilor comunitare”, se mai arată în document.
Diaspora, în prim-plan: cum vor fi sprijiniți românii care se întorc în țară
Legat de Diaspora, programul arată că „întoarcerea acasă trebuie să fie o opțiune reală”. Românii care se întorc în țară ar urma astfel să primească sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, recunoașterea mai rapidă a diplomelor și acces la microcredite pentru deschiderea unei afaceri.
„Dezvoltăm servicii pentru copiii rămași în țară în timp ce părinții lucrează în străinătate și consolidăm legătura dintre comunitățile românești din diaspora și România”, se mai menționează în document.
Citește și
- 21:23Anca Alexandrescu, atac dur la programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Nu mai mințiți oamenii!”
- 20:37Piperea, despre planul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Scutul democratic nu înseamnă altceva decât cenzură”
- 20:14Nicușor Dan, mesaj dur la Summitul Crimeea: „Rusia nu vrea pace”
- 20:06Alexandru Rogobete, despre Siegfried Mureșan: „Pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News