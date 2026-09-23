Programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, în 28 de puncte: care sunt măsurile propuse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 22:12

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat miercuri liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR, structurat în 28 de puncte. Documentul propune, între altele, reducerea numărului de parlamentari și secretari de stat, comasarea unor instituții, păstrarea cotei unice și reducerea TVA la 19%, atunci când situația bugetară permite.

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