Cristian Diaconescu, despre întâlnirea lui Grindeanu cu ambasadorii: „Nu trebuie exagerat”. Ce spune despre o posibilă presiune externă

Cristian Diaconescu a explicat, la Realitatea PLUS, cum trebuie interpretată întâlnirea lui Sorin Grindeanu cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit.
Cristian Diaconescu a declarat la Realitatea PLUS că întâlnirea lui Sorin Grindeanu cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit nu trebuie interpretată ca o intervenție a diplomaților în politica internă a României.
Fostul ministru de Externe spune că ambasadorii culeg informații și le transmit guvernelor lor, în timp ce instabilitatea politică de la București poate influența modul în care partenerii externi evaluează relația cu România.
Ce a spus Diaconescu despre ambasadori
Întrebat dacă întâlnirea dintre liderul PSD și cei trei ambasadori a fost întâmplătoare sau dacă ar putea indica o presiune externă, Cristian Diaconescu a respins ideea că diplomații ar avea rolul de a influența deciziile politice din România.
Niciodată. O întâlnire între reprezentanții corpului diplomatic și decidenții politici, executivi, instituționali din statele în care ei sunt acreditați nu sunt întâmplătoare. Dar aici trebuie făcută o precizare care—după părerea mea—este esențială. Niciun ambasador din această lume, cu atât mai mult vorbim de sisteme diplomatice puternice, stabile și bine gândite profesional, nu intervine politic.
Ei se informează. Informațiile pe care le au, ca de altfel și variantele de perspectivă, se trimit acasă, în centrală, cum se spune. Acolo se iau deciziile într-un sens sau în altul. Niciun ambasador în această lume—dacă își exercită profesia în mod corespunzător—nu primește mandat de a influența în numele unui stat politicile interne.
Deci domnul Grindeanu, președintele PSD, sigur, niciun fel de problemă, până la urmă a transmis o serie de date, în ceea ce privește așteptările politice, guvernamentale, evident, aici este decizia domniei sale. Dar șefii oficiilor diplomatice ascultă aceste informații și le transmit în centrală. Nu trebuie exagerat din această perspectivă.
Întrebat dacă mesajul transmis de Grindeanu ar fi că PSD nu va susține Guvernul Siegfried Mureșan, Diaconescu a răspuns: „Da, posibil.” El a insistat că ambasadorii nu iau decizii în România: informațiile sunt transmise guvernelor pe care le reprezintă, iar acestea își stabilesc pozițiile în funcție de propriile interese.
Da, posibil. Iar cei care au primit acest mesaj, încă o dată, nu au drept de decizie în România. Se transmite acasă, statele lor evaluează, analizează și își adoptă propriile poziții conform intereselor lor. Aici nu există emoții, nu există sentimente, nu există simpatii sau antipatii. Aici discutăm numai de interese în relația politico-diplomatică între state.
Diaconescu: „În România, în acest moment, nu există o guvernare predictibilă. Deci nu există un anume tip de stabilitate”
Diaconescu a avertizat că lipsa unei guvernări predictibile poate deveni o vulnerabilitate în evaluările făcute de alte state. Potrivit acestuia, posibilele consecințe depind de interesele aflate în discuție și pot privi atât relațiile economice, cât și cooperarea în domeniul securității.
Evident, este preluat. Evident, se trag concluziile necesare. Încă o dată vreau să vă spun: e de bun simț, până la urmă, nu trebuie să fii diplomat de carieră pentru a avea o astfel de evaluare. În România, în acest moment, nu există o guvernare predictibilă.
Deci nu există un anume tip de stabilitate; deci, pe agenda națională a oricărui stat—Franța, Germania, cu atât mai mult—apare o notă de vulnerabilitate în ceea ce privește orice fel de angajament cu România. Acest aspect este unul politic, diplomația îl intermediază, și sigur ne asumăm consecințele, pentru că întotdeauna există consecințe în ceea ce privește astfel de evaluări.
Depinde care sunt interesele, ce ar putea intra în discuție în legătură cu România. De la cele economice până la cele de securitate. Astăzi, când vorbim, toate statele europene, mai ales, se uită foarte atent la o agendă regională de securitate, chiar în cadrul alianței nord-atlantice.
Pentru că—mă rog—riscul de amenințări sunt oarecum diferite, în funcție de o regiune, în funcție de disponibilitatea de cooperare, etc. Deci evident că se trag concluziile necesare. Deci, doamnă, din foarte multe perspective, ce—indiferent unde se comunică din punct de vedere al relațiilor internaționale—ce ne facem cu mâna noastră e treaba noastră.