Siegfried Mureșan respinge ideea unei rotative: „România are nevoie de un singur Guvern până în 2028”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că preferă un Guvern cu mandat până în 2028 și avertizează că o nouă rotativă ar amplifica instabilitatea politică.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat miercuri că varianta preferată de el este formarea unui singur Guvern care să rămână în funcție până la alegerile parlamentare din 2028. Acesta nu a exclus complet discuțiile cu PSD despre o eventuală succesiune la guvernare, însă a susținut că România are nevoie de predictibilitate politică.
Mureșan: Un nou Guvern ar trebui să ducă mandatul până în 2028
Întrebat dacă va propune PSD o formulă de rotativă la Palatul Victoria, Siegfried Mureșan a spus că această temă nu a fost discutată până acum. El a arătat că poziția PNL privind imposibilitatea unei guvernări comune cu PSD a fost exprimată cu câteva luni în urmă, într-un context politic diferit.
Premierul desemnat a argumentat că, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare, un eventual mandat devine mai scurt, iar împărțirea acestuia între partide ar putea alimenta instabilitatea. În opinia sa, după două cabinete în actuala legislatură, România ar avea nevoie de un singur Executiv care să conducă până în 2028.
„Preferința mea este, pe baza a ceea ce este bun pentru România, să avem un singur Guvern de acum până în anul 2028”, a transmis Mureșan.
Argumentul stabilității politice
Siegfried Mureșan a invocat numărul mare de schimbări la nivelul conducerii Executivului din ultimele două decenii. Potrivit acestuia, România a avut 13 prim-miniștri în ultimii 20 de ani, dintre care nouă în ultimul deceniu.
Premierul desemnat consideră că un șef al Guvernului nu poate negocia eficient cu mediul de afaceri, investitorii, organizațiile neguvernamentale sau partenerii externi dacă pornește de la ideea că mandatul său se va încheia după numai câteva luni.
„Cutuma este ca, atunci când ești învestit, să conduci până la finalul legislaturii. Eu sunt pregătit să fac acest lucru”, a afirmat Mureșan.
Rotativa nu este exclusă, dar PNL respinge o coaliție cu PSD
Liderul liberal a precizat că scenariul unei succesiuni la guvernare ar putea fi analizat dacă apare în negocierile cu celelalte partide, inclusiv cu PSD. Totuși, el a subliniat că PNL exclude o guvernare comună alături de social-democrați.
„Nu excludem ca partidele să guverneze unul după altul”, a explicat premierul desemnat, insistând că pentru liberali va conta în primul rând agenda pe baza căreia ar fi condusă România.
Mureșan a anunțat că este susținut oficial de PNL, USR și UDMR și că urma să discute atât cu reprezentanții minorităților naționale, cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Mesaj pentru PSD: „Testul este în acțiuni”
Premierul desemnat a criticat colaborarea parlamentară dintre PSD și AUR, susținând că aceasta a contribuit la blocajul politic actual. Mureșan a afirmat că social-democrații trebuie să demonstreze prin decizii concrete dacă își mențin profilul proeuropean.
El a mai spus că PSD poate contribui la deblocarea situației politice și a promis formațiunii „un tratament corect” și un program de guvernare orientat spre interesele României.
Poziția sa vine în contextul în care PSD a anunțat anterior că nu va vota un Guvern condus de Siegfried Mureșan în formula propusă, iar Sorin Grindeanu a condiționat sprijinul politic de discuții serioase despre programul de guvernare.