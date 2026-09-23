Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Bolojan, Miruță și Buzoianu, în calculele pentru cabinetul Mureșan - surse
Guvernul României (Profimedia)
Publicat23 sept. 2026, 11:43
SursăRealitate Plus
PNL, USR și UDMR conturează deja viitorul cabinet al lui Siegfried Mureșan, iar numele vehiculate includ atât premierul demis Ilie Bolojan, cât și miniștrii interimari ai USR, Radu Miruță și Diana Buzoianu, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.
Citește și
- 09:00Kelemen Hunor susține că guvernul Mureșan nu va majora nici TVA, nici alte taxe
- 00:03Nicușor Dan, în așteptarea întâlnirii cu Donald Trump. Ce spune Administrația Prezidențială despre posibilitatea unui astfel de eveniment
- 22:40Anca Alexandrescu, amenințată pe motiv că ar fi vinovată de reținerea lui Călin Georgescu: „Mâine facem reclamație la poliție”
- 22:19Alexandru Rogobete, atac dur la Siegfried Mureșan: „Nu voi vota un guvern care continuă dezastrul lui Ilie Bolojan”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News