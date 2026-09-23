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Politica· 1 min citire

Bolojan, Miruță și Buzoianu, în calculele pentru cabinetul Mureșan - surse

Guvernul României (Profimedia)

Guvernul României (Profimedia)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 sept. 2026, 11:43
SursăRealitate Plus

PNL, USR și UDMR conturează deja viitorul cabinet al lui Siegfried Mureșan, iar numele vehiculate includ atât premierul demis Ilie Bolojan, cât și miniștrii interimari ai USR, Radu Miruță și Diana Buzoianu, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.

Potrivit Realitatea Plus, PNL, UDMR și USR ar urma să negocieze împărțirea portofoliilor ministeriale, în funcție de ponderea parlamentară și de negocierile politice.

Surse politice au afirmat că Ilie Bolojan ar putea ocupa funcția de vicepremier într-un eventual guvern condus de Mureșan. Celelalte două funcții de vicepremieri ar reveni liderilor celorlalte partide care formează guvernul, Dominic Fritz – USR și Kelemen Hunor – UDMR.

În viitorul cabinet s-ar mai putea regăsi și alte nume din actualul guvern demis: Radu Miruță, Diana Buzoianu și Dragoș Boștinaru.

Programul de guvernare ar urma să fie depus în Parlament până la finele săptămânii, iar audierile miniștrilor să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, urmând ca votul final în plenul reunit să aibă loc imediat după finalizarea procedurilor. În cazul unui vot favorabil, mandatul interimar al lui Bolojan expiră odată cu învestirea noului guvern. În cazi contrar, interimatul se prelungește.

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