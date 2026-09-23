Bolojan, Miruță și Buzoianu, în calculele pentru cabinetul Mureșan - surse

Publicat 23 sept. 2026, 11:43 Sursă Realitate Plus

PNL, USR și UDMR conturează deja viitorul cabinet al lui Siegfried Mureșan, iar numele vehiculate includ atât premierul demis Ilie Bolojan, cât și miniștrii interimari ai USR, Radu Miruță și Diana Buzoianu, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.

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