Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din America. Ce a spus președintele despre România, diaspora și viitor

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 sept. 2026, 16:29

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la New York cu membri ai comunității românești din Statele Unite, discuțiile fiind axate pe relația românilor din diaspora cu țara și pe modul în care experiența acestora poate contribui la dezvoltarea României.

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