Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din America. Ce a spus președintele despre România, diaspora și viitor

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la New York cu membri ai comunității românești din Statele Unite, discuțiile fiind axate pe relația românilor din diaspora cu țara și pe modul în care experiența acestora poate contribui la dezvoltarea României.
Șeful statului a transmis că întâlnirea cu românii din SUA a fost una emoționantă și că au fost abordate atât legătura cu România, cât și experiența acumulată de cei care trăiesc și lucrează într-o societate pe care o descrie drept mult mai competitivă.
Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Statele Unite
Președintele României a vorbit despre întâlnirea avută la New York și despre importanța păstrării unei legături strânse între comunitățile de români din afara țării și România.
„Am avut o întâlnire emoționantǎ la New York cu comunitatea românilor din Statele Unite. Am discutat despre România, despre legătura cu țara și despre felul în care experiența românilor din diaspora poate contribui la ceea ce construim împreună.”
Nicușor Dan a legat discuțiile cu diaspora și de un moment dedicat memoriei Reginei Maria, desfășurat anterior întâlnirii cu românii din SUA.
Plăcuța dedicată Reginei Maria, dezvelită la New York
Anterior întâlnirii cu comunitatea românească, președintele României a participat la dezvelirea plăcuței „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment asociat cu împlinirea a 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite.
„Anterior, am dezvelit plăcuța „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite. Regina Maria a înțeles cât de important era ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale.”
În mesajul transmis după aceste evenimente, Nicușor Dan a făcut legătura între momentul istoric și responsabilitatea generației actuale de a păstra memoria celor care au contribuit la construirea României.
„Un secol mai târziu, păstrarea acestei memorii ne amintește de responsabilitatea de a continua ceea ce au construit cei dinaintea noastră.”
Experiența românilor din diaspora, văzută ca o resursă pentru România
Președintele a pus accent și pe experiența profesională acumulată de românii care trăiesc în Statele Unite, susținând că aceasta poate fi valorificată atât în comunitățile din diaspora, cât și în România.
„În acest spirit, am vorbit despre importanța păstrării identității și a contactului cu România, dar și despre felul în care experiența românilor care au performat într-o societate mult mai competitivă poate fi folosită pentru a face bine și aici, și în România.”
Nicușor Dan a vorbit și despre modul în care statul român încearcă de mai mult timp să găsească forme mai bune de colaborare cu diferite structuri, inclusiv cu organizații și entități private.
„Statul român își pune de multă vreme întrebarea cum poate colabora mai bine cu diverse structuri, mai mult sau mai puțin private. Experiența comunității românești din Statele Unite poate fi importantă și în acest efort.”
Nicușor Dan vorbește despre problemele și progresele României
În mesajul său, președintele a susținut că România trebuie privită într-un mod obiectiv, fără ca problemele existente să fie ignorate, dar nici progresele realizate în ultimele decenii să fie trecute cu vederea.
„Este important să avem, în același timp, o privire corectă asupra României. În ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate, corupție, funcționarea deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem, trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea în Uniunea Europeană, acum 20 de ani.”
Președintele a indicat și câteva dintre domeniile pe care le consideră importante pentru potențialul României, referindu-se la pregătirea oamenilor, dinamismul mediului privat și sistemul de educație.
„România are un potențial uriaș: prin calificarea oamenilor, prin mediul privat foarte dinamic și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante.”
Obiectivul pentru următorii ani
Nicușor Dan a mai spus că societatea românească dispune deja de expertiză acumulată în numeroase domenii și că următorii ani ar trebui să fie dedicați consolidării acesteia.
„Societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii. Îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolidăm această expertiză, să o stabilizăm, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine.”
Președintele a prezentat acest obiectiv în legătură directă cu rolul pe care românii din afara țării îl pot avea prin experiența și competențele dobândite în diaspora.
„Acesta este obiectivul pentru următorii ani. Iar în acest efort, legătura cu românii din afara țării și valorificarea potențialului pe care îl avem cu toții pot avea un rol important.”