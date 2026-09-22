Nicușor Dan, despre varianta unui guvern PSD-AUR: „Nici împreună nu au majoritate”

Președintele Nicușor Dan spune că România se află într-un interval de zece zile în care atenția trebuie să rămână concentrată pe soarta Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a precizat că, dacă actuala variantă nu va obține sprijinul Parlamentului, există mai multe scenarii care vor putea fi discutate, nu doar cele vehiculate în acest moment.
Declarațiile vin în contextul în care Sorin Grindeanu a spus că nu exclude posibilitatea unui guvern PSD-AUR până în 2028. Liderul PSD a recunoscut însă că nici cele două partide împreună nu au în acest moment majoritatea de 233 de voturi necesară în Parlament.
Nicușor Dan: „Trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu”
Președintele a evitat să avanseze un scenariu pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul în care desemnarea lui Siegfried Mureșan nu se va concretiza printr-un vot de învestire în Parlament. Nicușor Dan spune că discuția despre variantele următoare trebuie purtată abia după finalizarea actualei proceduri.
„Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu și, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni pe care dumneavoastră le menționați, sunt multe altele. Și nici PSD și AUR împreună nu au majoritate”, a declarat Nicușor Dan.
Șeful statului a insistat că, în acest moment, prioritatea este rezultatul votului pentru actuala propunere de premier.
„Vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a spus președintele.
„Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil”
Nicușor Dan a reiterat că speră ca actuala procedură să se încheie cu învestirea Guvernului, dar a recunoscut că formarea unei majorități este dificilă. Președintele a spus că, în eventualitatea unui eșec, discuțiile politice vor fi reluate și vor fi analizate toate variantele disponibile.
„Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil. Și, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele”, a declarat Nicușor Dan.
Declarațiile vin după ce Grindeanu nu a exclus un guvern PSD-AUR
Sorin Grindeanu a declarat anterior că nu exclude posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028, dar a precizat că un asemenea scenariu ar depinde și de poziția AUR. Liderul PSD a spus că, în acest moment, formațiunea condusă de George Simion își dorește alegeri anticipate și că PSD și AUR nu au împreună majoritatea necesară pentru învestirea unui Guvern. Nicușor Dan a evitat însă să dezvolte acest scenariu și a transmis că, pentru moment, discuțiile trebuie să rămână concentrate pe încercarea lui Siegfried Mureșan de a obține voturile necesare în Parlament.