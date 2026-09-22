Nicușor Dan, despre varianta unui guvern PSD-AUR: „Nici împreună nu au majoritate”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 09:07

Președintele Nicușor Dan spune că România se află într-un interval de zece zile în care atenția trebuie să rămână concentrată pe soarta Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a precizat că, dacă actuala variantă nu va obține sprijinul Parlamentului, există mai multe scenarii care vor putea fi discutate, nu doar cele vehiculate în acest moment.

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