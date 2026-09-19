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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Siegfried Mureșan -SURSE

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 21:45

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, sâmbătă, decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, potrivit surselor Realitatea.net.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului

Sursele menționate anterior spun că decretul oficial prin care Siegfried Mureșan este desemnat premier va fi publicat, cel mai probabil, luni, 21 septembrie, în Monitorul Oficial.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Astfel, la începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, urmate de votul în plenul reunit al celor două Camere.

Majoritatea parlamentară, principala provocare pentru Siegfried Mureșan

Aritmetica parlamentară este însă principala provocare pentru Siegfried Mureșan în formarea noului cabinet. PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale au împreună 187 de parlamentari, cu 46 de voturi mai puțin decât majoritatea necesară de 233.

Siegfried Mureșan a declarat, vineri, că se bazează pe 169 de voturi, fără a include parlamentarii din partea minorităților naționale. Premierul desemnat a precizat că va încerca să obțină și susținerea PSD pentru formarea Guvernului, însă social-democrații au respins acest scenariu.

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