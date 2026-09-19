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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Siegfried Mureșan -SURSE
FOTO: Presidency
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, sâmbătă, decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, potrivit surselor Realitatea.net.
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