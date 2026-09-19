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Politica· 1 min citire

Jurnalistele românce care fac presiuni pentru Mureșan. Cum amenință România cu junk

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

Două jurnaliste românce fac presiuni la agențiile de rating pentru ca România să fie retrogradată la junk dacă Siegfried Mureșan nu ajunge premier! Este vorba despre două angajate Bloomberg care l-au promovat pe Ilie Bolojan în 2025 și care acum scriu articole în care amenință cu pierderea ratingului de țară dacă Guvernul nu este învestit.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va apela la o echipă de juriști pentru a rezolva situația, pentru că avertismentul lansat de cele două jurnaliste ar fi doar o dezinformare.

Jurnalistele care l-au promovat pe Bolojan, scoase iar la atac

La numai câteva săptămâni după instalarea Guvernului demis, pe 14 august 2025, Ilie Bolojan le acorda celor două jurnaliste un interviu în care avertiza că România riscă să intre în faliment dacă nu se iau măsuri de reducere a cheltuielilor.

A urmat, apoi, cea mai dură austeritate prin care România a trecut vreodată.

Acum, la un an distanță, jurnalistele românce au publicat un nou articol în Bloomberg, în care spun ca România ar ajunge în junk dacă omul lui Bolojan nu găsește suficiente voturi în Parlament.

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