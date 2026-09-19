Jurnalistele românce care fac presiuni pentru Mureșan. Cum amenință România cu junk

Publicat 19 sept. 2026, 10:35 Sursă Realitatea PLUS

Două jurnaliste românce fac presiuni la agențiile de rating pentru ca România să fie retrogradată la junk dacă Siegfried Mureșan nu ajunge premier! Este vorba despre două angajate Bloomberg care l-au promovat pe Ilie Bolojan în 2025 și care acum scriu articole în care amenință cu pierderea ratingului de țară dacă Guvernul nu este învestit.

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