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Politica· 1 min citire

Liberalii, întâlnire controversată cu diplomați americani. Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, la masă cu oficiali SUA

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Scris deRealitatea.NET
Publicat18 sept. 2026, 23:47
SursăRealitatea PLUS

Întâlnire controversată între lideri ai PNL și diplomați americani. Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au luat masa în centrul Bucureștiului alături de importanți diplomați americani, Aaron Singleterry, consilier politic al Ambasadei SUA și Yushin Choi, diplomat de carieră.

Ce au discutat liderii PNL cu diplomații americani?

Primarul Ciprian Ciucu, vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Dragoș Pîslaru au fost văzuți în timp ce luau masa alături de doi diplomați americani. Întâlnirea nu a fost una formală, din moment ce nu a apărut pe agenda niciunuia dintre protagoniști.

Discuția a durat mai bine de o oră și jumătate. Fiecare dintre cei prezenți a venit și a plecat calculat, la câteva minute bune distanță, pentru a nu atrage atenția. Modul discret în care s-a desfășurat totul, într-un cadru informal și fără anunțuri oficiale ridică serioase semne de întrebare despre natura discuțiilor purtate, mai ales în actualul context politic și social extrem de tensionat. Imediat după întâlnire, Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu și-a anunțat planurile pe 10 ani pentru București

Aaron Singleterry este un diplomat american de carieră care îndeplinește funcția de Consilier Politic în cadrul Ambasadei SUA la București. Rolul său principal este de a gestiona și sprijini relațiile politice și diplomatice dintre Washington și București. În același context al corpului diplomatic american din România, colegul său prezent la masă, Yushin Choi, este un diplomat de carieră al Statelor Unite care activează în cadrul Ambasadei SUA la București.

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