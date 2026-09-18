Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Liberalii, întâlnire controversată cu diplomați americani. Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, la masă cu oficiali SUA
Publicat18 sept. 2026, 23:47
SursăRealitatea PLUS
Întâlnire controversată între lideri ai PNL și diplomați americani. Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au luat masa în centrul Bucureștiului alături de importanți diplomați americani, Aaron Singleterry, consilier politic al Ambasadei SUA și Yushin Choi, diplomat de carieră.
Citește și
- 22:47Siegfried Mueșan curtează PSD, dar respinge o negociere cu partidul AUR, deși ar aprecia un vot pozitiv
- 21:54Elena Udrea pune sub semnul întrebării desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu are experiență administrativă”
- 21:22Trecutul controversat al lui Siegfried Mureșan. Legătura dintre politician și afaceristul din Microsoft
- 20:04Sorin Grindeanu cere explicații de la Fitch după avertismentul privind retrogradarea României la „junk”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News