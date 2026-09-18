Liberalii, întâlnire controversată cu diplomați americani. Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, la masă cu oficiali SUA

Publicat 18 sept. 2026, 23:47 Sursă Realitatea PLUS

Întâlnire controversată între lideri ai PNL și diplomați americani. Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au luat masa în centrul Bucureștiului alături de importanți diplomați americani, Aaron Singleterry, consilier politic al Ambasadei SUA și Yushin Choi, diplomat de carieră.

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