Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Luis Lazarus: „Siegfried Mureșan va distruge agricultura!”
Luis Lazarus
Publicat19 sept. 2026, 07:57
SursăRealitatea PLUS
Luis Lazarus spune că programul de guvernare pregătit de Siegfried Mureșan are măsuri care îi vor afecta pe fermierii români din cauza acordului Mercosur. Europarlamentarul îl contrazice pe premierul desemnat și spune că economia nu merge bine, așa cum susține Siegfried Mureșan, deoarece Ilie Bolojan nu a făcut decât să îi sărăcească pe români.
Citește și
- 23:47Liberalii, întâlnire controversată cu diplomați americani. Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, la masă cu oficiali SUA
- 22:47Siegfried Mueșan curtează PSD, dar respinge o negociere cu partidul AUR, deși ar aprecia un vot pozitiv
- 21:54Elena Udrea pune sub semnul întrebării desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu are experiență administrativă”
- 21:22Trecutul controversat al lui Siegfried Mureșan. Legătura dintre politician și afaceristul din Microsoft
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News