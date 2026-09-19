Luis Lazarus: „Siegfried Mureșan va distruge agricultura!”

Publicat 19 sept. 2026, 07:57 Sursă Realitatea PLUS

Luis Lazarus spune că programul de guvernare pregătit de Siegfried Mureșan are măsuri care îi vor afecta pe fermierii români din cauza acordului Mercosur. Europarlamentarul îl contrazice pe premierul desemnat și spune că economia nu merge bine, așa cum susține Siegfried Mureșan, deoarece Ilie Bolojan nu a făcut decât să îi sărăcească pe români.

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