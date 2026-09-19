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Politica· 2 min citire

Luis Lazarus: „Siegfried Mureșan va distruge agricultura!”

Luis Lazarus

Luis Lazarus

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 sept. 2026, 07:57
SursăRealitatea PLUS

Luis Lazarus spune că programul de guvernare pregătit de Siegfried Mureșan are măsuri care îi vor afecta pe fermierii români din cauza acordului Mercosur. Europarlamentarul îl contrazice pe premierul desemnat și spune că economia nu merge bine, așa cum susține Siegfried Mureșan, deoarece Ilie Bolojan nu a făcut decât să îi sărăcească pe români.

Totodată, Luis Lazarus se întreabă cum ar putea trece Guvernul Mureșan de Parlament fără voturile suveraniștilor.

Luis Lazarus: „Programul de guvernare al lui Mureșan, un dezastru!”

„A fost nominalizat Siegfried cel Tragic pentru postul de premier a României. Siegfried s-a făcut că nu înțelege. Unii spun că nici nu a știut, a avut nevoie de timp de gândire, vezi, Doamne.

A fost de acord doar pe Facebook. Ce mascaradă și câtă naivitate în capul onora.

Bă, ăștia pun la cale schimbarea neschimbării guvernului, adică rămânerea lui în vasalitatea EPP și a Ursulei, încă de-asta primăvară.

Niște nimeni, minoritari, străini de țară, germani, maghiari, vasali ai Parisului și-ai Bruxellului. Ce fac ei? Fac un program acum. Deci, n-au până acum țara a fost condusă după fabrica de tuns ouă, așa-i? Păi da, că se vede.

Este un program pro-european, adică euro-digital, antifermierii români, pro-colonie, pro-sclavie, pro-import, lichidarea producției și România încotro. Siegfried însă are impresia că economia merge foarte bine. El e ca de obicei pe altă planetă.

Și că nu vor voturi extremiste, bănuiesc că dezertorii de la POT și SOS care au ajuns la PNL sunt totuși ok. Cu alte cuvinte, dacă se dezintegrează toate partidele, așa zis, suveraniste și membrii ajung la PNL, sunt bune voturile. Parea să fie așa un șantaj asociat cu ipocrizie, minciună și trădare de țară.

Păi asta-i România și politicienii. Și stau și mă gândesc acum. Cum ar putea să treacă un asemenea guvern?

Păi ori să trezesc câțiva zăpăciți de pe la PSD sau de pe la AUR care brusc nu mai poate să doarmă noaptea, de grija României și a faptului că nu are România guvern, ori, bineînțeles, stau toți pe poziții și nimeni nu votează nimic, deci guvernul cade și mergem la anticipate.”, a zis europarlamentarul Luis Lazarus în mediul online.

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