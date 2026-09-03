Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Luis Lazarus, mesaj în Parlamentul European: „Nu putem tolera la infinit o asemenea situație”. Fermierii și ciobanii pregătesc un mare protest în România

Luis Lazarus

Luis Lazarus

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 21:28

Luis Lazarus a lansat un atac dur la adresa instituțiilor europene, în contextul problemelor cu care se confruntă fermierii și crescătorii de animale. Europarlamentarul a susținut că politicile europene nu răspund suficient nevoilor celor care lucrează în agricultură și a criticat inclusiv deciziile privind tratatul Mercosur.

Luis Lazarus: „Trebuie să reprezentăm oamenii care ne-au trimis aici”

„Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Nu există Uniune Europeană, nu există Comisie Europeană, nu există nicio comisie, nicio instituție europeană, atâta timp cât toate aceste instituții nu fac orice este omenește posibil să apere, până la urmă, fermierii.

Dacă discutăm de doi ani în această comisie de faptul că încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru fermieri, iată că mereu ne iese invers.

Și ne iese invers pentru că peste noi vine Comisia Europeană și ia tot felul de decizii năstrușnice, cum ar fi, de pildă, și tratatul Mercosur.

În aceste condiții aș solicita să ieșim din acest teatru de păpuși cu marionete animate de fel de fel de interese și să ne apucăm de treabă serios, să reprezentăm oamenii care ne-au trimis aici.

În concluzie vreau să vă anunț, să vă notific de faptul că pe data de 15 septembrie în România va avea loc cel mai mare miting al fermierilor și ciobanilor care s-au săturat să lucreze cu cea mai scumpă energie din Europa și fără subvenții la motorină și acum peste ei au apărut și aceste restricții privind exportul.

De asemenea, ei nu au nicio piață de desfacere și mai mult decât atât sunt puși în postura să vândă sub prețul de producție. Ori ăsta este spectrul falimentului, doamnă președintă. Nu putem tolera la infinit o asemenea situație.”, a declarat europarlamentarul - Luis Lazarus.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

luis lazarusParlamentul Europeanfermieri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe