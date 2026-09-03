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Politica· 1 min citire
Bolojan vrea noi creșteri de taxe din 2027. Semnalul dat
Publicat3 sept. 2026, 18:05
Actualizat3 sept. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS
După ce i-a sărăcit pe români timp de un an, Ilie Bolojan vrea acum noi taxe pentru anul viitor! Premierul demis a spus că măsurile luate deja nu sunt suficiente pentru a asigura scăderea deficitului și în următorii ani.
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