Bolojan vrea noi creșteri de taxe din 2027. Semnalul dat

Publicat 3 sept. 2026, 18:05 Actualizat 3 sept. 2026, 18:07 Sursă Realitatea PLUS

După ce i-a sărăcit pe români timp de un an, Ilie Bolojan vrea acum noi taxe pentru anul viitor! Premierul demis a spus că măsurile luate deja nu sunt suficiente pentru a asigura scăderea deficitului și în următorii ani.

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