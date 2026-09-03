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Politica· 1 min citire

Bolojan vrea noi creșteri de taxe din 2027. Semnalul dat

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 18:05
Actualizat3 sept. 2026, 18:07
SursăRealitatea PLUS

După ce i-a sărăcit pe români timp de un an, Ilie Bolojan vrea acum noi taxe pentru anul viitor! Premierul demis a spus că măsurile luate deja nu sunt suficiente pentru a asigura scăderea deficitului și în următorii ani.

Ilie Bolojan: „Măsurile care au fost luate nu sunt suficiente!”

„Măsurile care au fost luate nu mai pot să asigure scăderea deficitelor începând de anul viitor.

Ori, în condițiile în care noi ne-am angajat ca și anul viitor, conform traiectoriei, să mai coborâm cu un punct procentual, de la 6% spre 5%, indiferent ce guvern va veni, nu va putea evita să continue aceste măsuri.

Altfel, va fi un risc destul de mare.”, a zis Bolojan.

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