Ajutoare de urgență de peste 2,1 milioane de lei, aprobate de Guvern pentru 479 de familii și persoane vulnerabile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 15:22

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, 3 septembrie 2026, ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 lei. Banii sunt destinați unui număr de 479 de familii și persoane singure afectate de incendii, alunecări de teren, vijelii, accidente grave ori probleme medicale severe.

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