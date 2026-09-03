Ajutoare de urgență de peste 2,1 milioane de lei, aprobate de Guvern pentru 479 de familii și persoane vulnerabile

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, 3 septembrie 2026, ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 lei. Banii sunt destinați unui număr de 479 de familii și persoane singure afectate de incendii, alunecări de teren, vijelii, accidente grave ori probleme medicale severe.
Fondurile vor fi asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Executivul arată că măsura vizează sprijinirea persoanelor aflate în situații excepționale, în care riscul de sărăcie și excluziune socială poate crește.
Aproape 1,4 milioane de lei pentru cazuri medicale și sociale
Cea mai mare alocare, de 1.379.600 lei, este prevăzută pentru 353 de familii și persoane singure care se confruntă cu boli grave sau cu alte dificultăți sociale majore.
Printre beneficiari se numără oameni diagnosticați cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare, respiratorii, genetice, degenerative sau psihice. Sprijinul vizează și persoane care au trecut prin transplanturi de organe, intervenții chirurgicale, tratamente de lungă durată ori proceduri de recuperare medicală.
Ajutoarele vor ajunge în București și în județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Peste 700.000 de lei pentru locuințe afectate de incendii
Separat, Guvernul a aprobat 732.000 de lei pentru 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii. Măsura se adresează celor care nu dispun de venituri suficiente pentru repararea sau reconstruirea caselor avariate.
Beneficiarii acestei forme de sprijin locuiesc în județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Pentru alte 8 familii și persoane singure din Olt și Vâlcea, afectate de alunecări de teren, a fost aprobată suma totală de 56.000 de lei.
O familie din Argeș, afectată de vijelii puternice, va primi 7.000 de lei. Totodată, o familie din Suceava va beneficia de un ajutor de 10.000 de lei, după ce unul dintre membri a fost implicat într-un accident rutier grav.
Guvernul precizează că aceste ajutoare urmăresc să limiteze efectele materiale și sociale ale unor evenimente grave și să ofere sprijin rapid familiilor vulnerabile.