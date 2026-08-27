Două transporturi ilegale de animale, descoperite în județul Tulcea. ANSVSA intensifică controale pentru combaterea comerțului ilegal

Două transporturi ilegale de animale, fără elemente de identificare și trasabilitate și care nu respectau normele de siguranță, au fost depistate joi, în primele ore ale unei ample acțiuni de control desfășurate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în județul Tulcea.
Potrivit unui comunicat al instituției, ANSVSA, în colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, desfășoară o amplă operațiune în teritoriu, concentrată strict pe verificarea trasabilității animalelor, precum și pe depistarea transporturilor clandestine.
„Acțiunea, coordonată direct de președintele ANSVSA, se desfășoară prin instituirea de filtre rutiere în punctele strategice din județul Tulcea, în special pe rutele de tranzit și în proximitatea centrelor de colectare”, se menționează în comunicat.
În cadrul acestei mobilizări, ce reunește peste 100 de specialiști ai instituției și ai structurilor MAI, experții sanitari-veterinari verifică proveniența efectivelor într-un context epidemiologic complex, acționând cu precădere în zonele cu cea mai mare densitate de unități de profil, precizează sursa citată.
„Încă din primele ore ale acțiunii de control am depistat, personal, două transporturi ilegale de animale, fără niciun element de identificare sau trasabilitate și fără respectarea normelor de siguranță pe durata transportului. Voi face publice toate aceste cazuri pentru sprijinirea fermierilor corecți. În acest moment, cel mai important vector al bolilor, care ține blocat un sector întreg, sunt acești intermediari neautorizați”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.
Principalele obiective ale controalelor din trafic sunt, printre altele, monitorizarea strictă a trasabilității, respectiv verificarea documentelor însoțitoare, a certificatelor de sănătate și a sistemelor de identificare (crotalii) pentru toate transporturile auto de animale.
Un alt obiectiv este reprezentat de blocarea transporturilor clandestine, respectiv identificarea vehiculelor care transportă încărcături fără proveniență documentată, în vederea eliminării riscului introducerii unor exemplare cu status sanitar necunoscut în circuitul comercial.
Controale pentru combaterea comerțului ilegal
De asemenea, controalele vizează stoparea comerțului ilegal, respectiv combaterea activității intermediarilor neautorizați care, prin nerespectarea legii, devin vectori de răspândire a bolilor și periclitează activitatea crescătorilor corecți.
„Instituția monitorizează permanent fluxurile din teren și va comunica public rezultatele complete, precum și măsurile dispuse, la finalizarea verificărilor”, se mai arată în document.