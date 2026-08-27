Două transporturi ilegale de animale, descoperite în județul Tulcea. ANSVSA intensifică controale pentru combaterea comerțului ilegal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 16:31

Două transporturi ilegale de animale, fără elemente de identificare și trasabilitate și care nu respectau normele de siguranță, au fost depistate joi, în primele ore ale unei ample acțiuni de control desfășurate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în județul Tulcea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANSVSAtransport ilegalanimale