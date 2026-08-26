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Bărbat din Argeș, reținut după ce a găsit un card bancar într-un supermarket și l-a folosit de 17 ori la cumpărături. Câți bani a cheltuit

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:28

Un bărbat din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a găsit un card bancar pierdut într-un supermarket și l-a folosit pentru cumpărături. Potrivit polițiștilor, acesta a efectuat 17 tranzacții, în valoare totală de 750 de lei.

Bărbatul a găsit cardul într-un supermarket din Pitești

Poliţia Argeş a deschis dosar penal în acest caz după ce, în ziua de 20 august, o persoană a reclamat că, în cursul zilei de 17 august, în jurul orei 12:00, a pierdut un card bancar într-un supermarket din Piteşti. Ulterior, aceasta a constatat că acel card era folosit de o persoană necunoscută pentru cumpărături.

Poliţiştii au identificat persoana care folosea cardul. Este vorba despre un bărbat de 49 de ani, din comuna Bârla.

17 cumpărături plătite cu cardul pierdut, prejudiciu de 750 de lei

Acesta a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Ancheta a arătat că bărbatul a făcut 17 plăţi, pentru care au fost retraşi din contul clientului care a pierdut cardul 750 de lei.

Marţi, argeşeanul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar miercuri va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

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