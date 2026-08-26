Bărbat din Argeș, reținut după ce a găsit un card bancar într-un supermarket și l-a folosit de 17 ori la cumpărături. Câți bani a cheltuit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:28

Un bărbat din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a găsit un card bancar pierdut într-un supermarket și l-a folosit pentru cumpărături. Potrivit polițiștilor, acesta a efectuat 17 tranzacții, în valoare totală de 750 de lei.

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