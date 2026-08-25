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Incendiu la un magazin Lidl din Drobeta-Turnu Severin. Clienții au fost evacuați de urgență

Incendiu

Incendiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 15:19

Un incendiu a izbucnit marți în zona unui supermarket Lidl de pe Calea Timișoarei din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Situația a determinat evacuarea preventivă a clienților, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență.

Din fericire, flăcările au fost stinse înainte ca pompierii să ajungă la magazin, după ce personalul unității a intervenit pentru lichidarea incendiului.

Pompierii au trimis două autospeciale și un echipaj SMURD

La scurt timp după izbucnirea incendiului, autoritățile au fost alertate, iar pompierii au fost solicitați să intervină, arată Actual Mehedinți.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru a interveni în cazul în care situația ar fi impus măsuri suplimentare.

La sosirea echipajelor, însă, incendiul era deja lichidat de angajații supermarketului.

Cumpărătorii au fost evacuați preventiv

Pentru a evita orice risc, persoanele aflate în interiorul magazinului au fost evacuate.

Măsura a fost una preventivă, având în vedere că un incendiu izbucnit într-un spațiu comercial poate pune în pericol atât clienții, cât și personalul, mai ales dacă fumul se propagă rapid în interior.

Nu au fost semnalate victime în urma incidentului.

Incendiul a fost stins înainte de intervenția pompierilor

Echipajele ISU Mehedinți nu au mai fost nevoite să acționeze pentru stingerea propriu-zisă a flăcărilor, întrucât personalul supermarketului reușise deja să elimine focarul.

Pompierii au verificat situația la fața locului și au luat în considerare toate măsurile necesare pentru înlăturarea eventualelor riscuri.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită

Deocamdată, nu sunt cunoscute împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul în zona supermarketului Lidl de pe Calea Timișoarei.

Autoritățile urmează să stabilească sursa focului și cauza producerii incidentului, în urma verificărilor efectuate la fața locului.

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