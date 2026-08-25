Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Incendiu la un magazin Lidl din Drobeta-Turnu Severin. Clienții au fost evacuați de urgență
Incendiu
Un incendiu a izbucnit marți în zona unui supermarket Lidl de pe Calea Timișoarei din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Situația a determinat evacuarea preventivă a clienților, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență.
Citește și
- 08:57Furtuna a făcut pagube în Giurgiu. Stâlpi și copaci au căzut peste locuințe și carosabil
- 23:32Autocar cu peste 50 de pasageri, implicat într-un accident pe DN 1, în Breaza. Traficul se desfăşoară pe o singură bandă
- 20:33Incendiu într-o gospodărie din județul Botoșani. Animale moarte și peste cinci tone de furaje distruse
- 19:19Accident grav pe E58, în județul Iași! Trafic blocat zeci de minute, după ce un TIR s-a ciocnit violent cu un autoturism-FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News