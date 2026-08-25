Incendiu la un magazin Lidl din Drobeta-Turnu Severin. Clienții au fost evacuați de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 15:19

Un incendiu a izbucnit marți în zona unui supermarket Lidl de pe Calea Timișoarei din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Situația a determinat evacuarea preventivă a clienților, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență.

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