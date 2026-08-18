Test de inteligență: poți găsi numărul lipsă din acest șir? Un singur detaliu îți arată răspunsul corect

Un nou test de logică îi pune pe internauți în dificultate. Șirul de numere pare complicat la prima vedere, însă regula este mai simplă decât ai putea crede. Dacă reușești să identifici elementul care trebuie ignorat, răspunsul poate fi găsit în doar câteva secunde.
Puzzle-urile matematice de acest tip sunt tot mai populare pe internet și reprezintă o modalitate simplă de a-ți testa atenția și capacitatea de a identifica rapid tiparele.
De această dată, provocarea poate părea dificilă deoarece în șir apare un număr care nu trebuie inclus în calcul. Tocmai acest detaliu îi poate induce în eroare chiar și pe cei obișnuiți cu testele de logică.
Care este regula șirului?
Pentru a rezolva problema, trebuie să privești cu atenție numerele și să observi că 6 nu trebuie luat în calcul.
După eliminarea acestuia, regula devine mult mai ușor de observat. Fiecare termen este obținut prin adăugarea numărului 5 la valoarea precedentă.
Calculul poate fi urmărit astfel:
4 + 5 = 9
9 + 5 = 14
14 + 5 = 19
Prin urmare, următorul număr din șir este 19.
Răspunsul corect este 19
Dacă variantele de răspuns includ numărul 19, aceasta este alegerea corectă.
Secretul testului nu constă într-un calcul matematic complicat, ci în identificarea elementului care trebuie ignorat. Numărul 6 este, practic, o distragere a atenției, iar după ce este eliminat, seria urmează un model simplu și constant.
Regula este:
+5 de la un termen la următorul.
Astfel, pornind de la 4, șirul continuă cu 9, 14 și apoi 19.
De ce poate părea mai complicat decât este?
Astfel de teste sunt construite tocmai pentru a-i determina pe participanți să caute reguli complicate acolo unde există una foarte simplă.
Prezența numărului 6 poate crea impresia că trebuie realizate operații suplimentare sau că există un model ascuns. În realitate, după eliminarea lui, rezolvarea se bazează exclusiv pe adunare.
Acest tip de exercițiu testează în primul rând atenția, observația și capacitatea de a identifica un tipar matematic.
Ai găsit răspunsul din prima?
Dacă ai observat rapid că numărul 6 trebuie exclus și ai continuat seria din cinci în cinci, ai identificat imediat regula puzzle-ului.
Răspunsul final: 19.