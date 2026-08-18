Test de inteligență: poți găsi numărul lipsă din acest șir? Un singur detaliu îți arată răspunsul corect

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 aug. 2026, 16:25

Un nou test de logică îi pune pe internauți în dificultate. Șirul de numere pare complicat la prima vedere, însă regula este mai simplă decât ai putea crede. Dacă reușești să identifici elementul care trebuie ignorat, răspunsul poate fi găsit în doar câteva secunde.

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