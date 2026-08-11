Doi tineri, blocați în apropiere de Vârful Moldoveanu. Intervenție dificilă în Munții Făgăraș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 18:13

Intervenție contracronometru în Munții Făgăraș, după ce doi tineri au rămas blocați în apropierea Vârfului Moldoveanu, în județul Argeș. Salvamontiștii au cerut sprijin aerian, însă elicopterele disponibile se aflau deja în misiuni la alte cazuri. În cele din urmă, cei doi au fost recuperați de elicopterul SMURD Mureș și transportați pentru evaluare medicală.

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