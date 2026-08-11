Doi tineri, blocați în apropiere de Vârful Moldoveanu. Intervenție dificilă în Munții Făgăraș

Intervenție contracronometru în Munții Făgăraș, după ce doi tineri au rămas blocați în apropierea Vârfului Moldoveanu, în județul Argeș. Salvamontiștii au cerut sprijin aerian, însă elicopterele disponibile se aflau deja în misiuni la alte cazuri. În cele din urmă, cei doi au fost recuperați de elicopterul SMURD Mureș și transportați pentru evaluare medicală.
Probleme medicale în timpul traseului
Cei doi tineri au solicitat ajutor prin numărul unic de urgență 112 după ce nu au mai putut continua deplasarea pe traseul montan.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, unul dintre ei se afla într-o stare accentuată de epuizare, în timp ce celălalt suferise o luxație la un membru inferior. Ambele persoane erau conștiente și puteau comunica cu salvatorii.
Salvamont Argeș a menținut permanent legătura cu cei doi și a evaluat situația drept una care nu le punea viața în pericol imediat. Totuși, poziționarea lor într-o zonă dificil accesibilă făcea ca o intervenție terestră să fie extrem de complicată.
În lipsa unui elicopter, recuperarea celor doi ar fi necesitat o misiune terestră de lungă durată, estimată la aproximativ zece ore.
Inspectoratul General de Aviație a venit cu explicații după ce intervenția aeriană a fost solicitată.
La momentul apelului transmis de salvamontiștii argeșeni, aeronavele disponibile pentru astfel de misiuni erau implicate în alte intervenții sau întâmpinau probleme tehnice.
Elicopterul SMURD Mureș se afla în localitatea Săpânța, în județul Maramureș, unde intervenea pentru preluarea unei persoane rănite într-un accident prin strivire. În același timp, elicopterul SMURD Caraș-Severin era implicat într-o misiune la Nicolinț, în urma unui accident rutier.
Potrivit IGAv, prioritizarea intervențiilor aeriene se face în funcție de gravitatea fiecărui caz, de riscul imediat pentru viața victimelor și de codurile de urgență stabilite prin protocoalele operaționale.
„Viața fiecărui cetățean este la fel de importantă”, au transmis reprezentanții instituției, subliniind că resursele sunt repartizate în funcție de urgența medicală și de pericolul în care se află persoanele pentru care este solicitat ajutorul.
Elicopterul SMURD Mureș a preluat în cele din urmă cazul
Situația celor doi tineri a putut fi rezolvată după încheierea intervenției din Maramureș.
După ce elicopterul SMURD Mureș și-a finalizat misiunea de la Săpânța, aeronava a fost direcționată către județul Argeș pentru recuperarea celor doi turiști.
Salvatorii au reușit să îi îmbarce, ambele persoane fiind conștiente în momentul preluării. Elicopterul i-a transportat până în localitatea Victoria, județul Brașov.
Acolo, cei doi au fost evaluați de un echipaj SMURD, iar ulterior au fost transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare.
Salvatorii explică modul în care sunt prioritizate intervențiile
IGAv a precizat că misiunile aeriene sunt alocate în funcție de gravitatea situațiilor și de riscul iminent pentru viața persoanelor implicate.
În cazul celor doi tineri din apropierea Vârfului Moldoveanu, salvatorii au avut permanent contact cu aceștia și au stabilit că situația nu reprezenta o urgență medicală majoră cu risc vital imediat. Din acest motiv, intervențiile aeriene aflate deja în desfășurare au avut prioritate.
În același timp, reprezentanții Inspectoratului General de Aviație au transmis că structurile de intervenție rămân pregătite pentru a răspunde solicitărilor și că resursele sunt redistribuite imediat ce o aeronavă devine disponibilă.
Cazul din Munții Făgăraș s-a încheiat fără pierderi de vieți omenești, cei doi tineri fiind recuperați și transportați pentru îngrijiri și verificări medicale.