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Locale· 2 min citire
Femeie de 26 de ani, găsită moartă în râul Mureș la Târgu Mureș. Victima nu știa să înoate
Femeie înecată Mures
O femeie de 26 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în râul Mureș și nu a mai reușit să ajungă la mal. Tragedia s-a produs luni seară, 10 august, în Târgu Mureș.
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