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Femeie de 26 de ani, găsită moartă în râul Mureș la Târgu Mureș. Victima nu știa să înoate

Femeie înecată Mures

Femeie înecată Mures

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:56

O femeie de 26 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în râul Mureș și nu a mai reușit să ajungă la mal. Tragedia s-a produs luni seară, 10 august, în Târgu Mureș.

Femeia nu știa să înoate

Poliția municipiului Târgu Mureș a fost alertată printr-un apel la 112, după ce femeia a intrat în apă și nu a mai revenit la suprafață.

Echipajele de intervenție ajunse în zonă au început căutările și au reușit să o găsească și să o scoată din apă. Victima avea 26 de ani și era din localitatea Pusta, județul Sălaj.

Din primele informații ale polițiștilor, femeia s-ar fi îndepărtat de mal, deși nu știa să înoate. Cadrele medicale au încercat să o salveze și au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat. În cele din urmă, a fost declarat decesul.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Recomandările polițiștilor pentru evitarea tragediilor la scăldat

În urma incidentului, polițiștii le reamintesc oamenilor să fie foarte atenți atunci când aleg să se scalde în râuri, lacuri sau alte zone de agrement. Indicațiile salvatorilor și panourile de avertizare trebuie respectate, iar intrarea în apă este recomandată doar în locurile special amenajate.

Persoanele care nu știu să înoate sunt sfătuite să nu se aventureze în apă și să nu se îndepărteze de mal. De asemenea, trebuie evitate zonele în care există curenți puternici, adâncimi necunoscute sau alte pericole.

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