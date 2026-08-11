Anchetă la UPU Tulcea după moartea unui copil de 12 ani. Alexandru fusese trimis acasă cu o simplă rețetă: a murit cu peritonită și sepsis

Moartea lui Alexandru, un băiat de 12 ani din Satu Nou, comuna Mihai Bravu, a declanșat o anchetă uriașă la Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Copilul a ajuns la UPU cu dureri puternice, inclusiv în partea dreaptă, dar a fost trimis acasă cu diagnosticul de infecție urinară și cu tratament.
Sâmbătă, 8 august, starea sa s-a agravat brusc, iar echipajele medicale nu au mai reușit să îl salveze. Pe certificatul medical constatator al decesului apar diagnosticele de apendicită acută, peritonită purulentă și sepsis.
„Ne-am gândit că tratamentul o să-și facă efectul”
Ionela Iosif, sora copilului, spune că familia a chemat ambulanța miercuri, iar Alexandru a fost dus la UPU Tulcea cu trimitere de la medicul de familie. Mama băiatului a rămas cu el câteva ore, timp în care i-au fost făcute investigații și i-a fost administrată o perfuzie. La plecare, familia a fost informată că Alexandru avea o infecție de tract urinar și a primit o rețetă pentru tratament la domiciliu. „Se simțea rău. Ne-am gândit că, dacă tot se simte rău, probabil își va face efectul tratamentul”, povestește sora sa, conform Oradetulcea.ro.
Familia susține că evaluarea medicală a fost superficială și cere să afle cum a fost stabilit diagnosticul de infecție urinară. Alexandru nu reușea întotdeauna să explice clar unde și cât de tare îl durea, însă indica inclusiv partea dreaptă a abdomenului. Rudele consideră că această dificultate ar fi trebuit să ducă la o examinare mai atentă și la investigații suplimentare.
Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze
După revenirea acasă, Alexandru a urmat tratamentul prescris, însă starea lui nu s-a îmbunătățit. Vineri seara, sora sa l-a găsit în continuare bolnav, iar sâmbătă dimineața starea copilului s-a prăbușit. Familia a sunat din nou la 112, iar la Satu Nou au ajuns două ambulanțe. „S-au chinuit săracii și și-au dat toată silința. Pentru cei de pe salvare nu am decât laude”, a declarat Ionela Iosif. În ciuda eforturilor echipajelor, băiatul nu a mai putut fi readus la viață.
Ce spune conducerea spitalului
Managerul Spitalului Județean Tulcea, medicul Tudor Năstăsescu, a anunțat constituirea unei comisii interne care va analiza cazul. Verificările vor viza documentele medicale și explicațiile medicului care l-a consultat pe copil. „Am făcut comisia. Întâi să vedem foaia, despre ce este vorba, și după aceea să vedem ce spune și doctorul”, a declarat managerul.
Acesta a confirmat că Alexandru venise cu trimitere pentru un examen de specialitate și că a primit tratament pentru o infecție urinară după consultația din UPU. Medicul indicat de familie se află în concediu și nu a oferit până acum un punct de vedere.
Familia spune că polițiștii din Mihai Bravu au sesizat Parchetul Babadag în legătură cu moartea copilului. Părinții urmează să dea declarații despre consultația de la UPU, tratamentul primit și evoluția stării lui Alexandru. Verificările trebuie să stabilească dacă diagnosticul inițial a fost corect, dacă investigațiile au fost suficiente și dacă decesul putea fi prevenit. Până la finalizarea analizelor medicale și judiciare, nu se poate stabili dacă a existat un caz de malpraxis. Alexandru a fost înmormântat luni în localitatea Satu Nou, la numai trei zile după ce familia a chemat pentru prima dată ambulanța.