Băiat de 12 ani, dispărut în Timișoara. Ricardo-Albert Crastea a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:30

Un băiat de 12 ani este căutat în Timișoara după ce a plecat de acasă luni, 10 august, și nu a mai revenit. Minorul se numește Crastea Ricardo-Albert. Familia sa a anunțat dispariția și a cerut sprijinul autorităților. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac verificări pentru a afla unde se află copilul.

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