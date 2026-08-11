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Băiat de 12 ani, dispărut în Timișoara. Ricardo-Albert Crastea a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Ricardo

Ricardo

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:30

Un băiat de 12 ani este căutat în Timișoara după ce a plecat de acasă luni, 10 august, și nu a mai revenit. Minorul se numește Crastea Ricardo-Albert. Familia sa a anunțat dispariția și a cerut sprijinul autorităților. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac verificări pentru a afla unde se află copilul.

Băiatul are aproximativ 1,30 metri înălțime și cântărește în jur de 50 de kilograme. Are părul șaten și scurt, iar ochii sunt căprui. În momentul dispariției purta pantaloni scurți negri și un tricou gri cu desene. Persoanele care l-au văzut sau dețin informații care pot ajuta la găsirea lui sunt rugate să sune la 112 ori să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

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