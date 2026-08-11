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Locale· 1 min citire
Băiat de 12 ani, dispărut în Timișoara. Ricardo-Albert Crastea a plecat de acasă și nu s-a mai întors
Ricardo
Un băiat de 12 ani este căutat în Timișoara după ce a plecat de acasă luni, 10 august, și nu a mai revenit. Minorul se numește Crastea Ricardo-Albert. Familia sa a anunțat dispariția și a cerut sprijinul autorităților. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac verificări pentru a afla unde se află copilul.
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