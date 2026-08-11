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Fetiță de un an și jumătate, găsită inconștientă într-o piscină gonflabilă din Suceava. Copila a murit la spital

Copil decedata

Copil decedata

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:11

O fetiță de un an și jumătate a murit luni seara după ce a fost găsită inconștientă în piscina gonflabilă din curtea familiei, în localitatea Ciprian Porumbescu. Tatăl copilei a sunat la 112 la ora 21:50 și a cerut ajutor. Bărbatul a povestit că se afla în curte când a auzit un zgomot venind dinspre piscină. Când s-a apropiat, și-a găsit fiica având fața în apă.

Tatăl a plecat cu fetița spre Suceava

După ce și-a găsit fiica inconștientă, bărbatul a urcat-o în mașină și a pornit spre Suceava. Pe traseu, acesta s-a întâlnit cu echipajul de ambulanță trimis în ajutor. În ciuda eforturilor depuse pentru salvarea copilei, la spital a fost constatat decesul. Părinții fetiței mai au un băiat în vârstă de patru ani, conform presei locale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările vizează împrejurările în care fetița a ajuns în piscina gonflabilă și a fost găsită inconștientă. Incidentul atrage din nou atenția asupra pericolelor pe care le pot reprezenta piscinele instalate în curțile locuințelor. Copiii foarte mici trebuie supravegheați permanent atunci când se află în apropierea apei.

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