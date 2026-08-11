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Locale· 1 min citire
Fetiță de un an și jumătate, găsită inconștientă într-o piscină gonflabilă din Suceava. Copila a murit la spital
Copil decedata
O fetiță de un an și jumătate a murit luni seara după ce a fost găsită inconștientă în piscina gonflabilă din curtea familiei, în localitatea Ciprian Porumbescu. Tatăl copilei a sunat la 112 la ora 21:50 și a cerut ajutor. Bărbatul a povestit că se afla în curte când a auzit un zgomot venind dinspre piscină. Când s-a apropiat, și-a găsit fiica având fața în apă.
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