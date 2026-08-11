Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Seceta aproape a secat râul Slănic, în județul Buzău. Localnicii spun că nu au mai văzut de ani buni un debit atât de scăzut

Râul Slănic

Râul Slănic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS

Seceta a redus dramatic debitul râului Slănic, care aproape dispare înainte să se verse în râul Buzău. Apa rămasă se pierde în pământ, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei prelungite a ploilor. Localnicii spun că nu s-au mai confruntat de ani buni cu o asemenea situație. Oamenii se tem că, dacă seceta va continua, efectele vor fi resimțite tot mai puternic în agricultură și în alimentarea cu apă a comunităților, conform Realitatea PLUS.

Râul avea în trecut suficientă apă chiar și în perioadele în care debitul scădea considerabil. „Slănicul, acum câțiva ani, când scădea, rămânea pe pietriș, dar apa sărea mult. Nu mai este așa ceva”, povestește un localnic. Ultimul debit ceva mai ridicat a fost observat în urmă cu aproximativ două sau trei luni. „Ultima dată trebuie să fi fost acum vreo două-trei luni, când a venit apa puțin mai mare. În rest, nu mai este”, spune acesta.

O parte din puțina apă rămasă este absorbită de sol înainte ca râul să ajungă la vărsare. „Se mai pierde și în pământ, pentru că pământul absoarbe apa. În plus, nu este apă și nu plouă”, explică un alt localnic. „Dacă era ploaie, era bine”, adaugă acesta. Oamenii din nordul județului Buzău se tem că prelungirea secetei va agrava lipsa apei și va provoca dificultăți tot mai mari pentru agricultură și comunitățile din zonă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

seceta raul slanicseceta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe