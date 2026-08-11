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Locale· 1 min citire
Seceta aproape a secat râul Slănic, în județul Buzău. Localnicii spun că nu au mai văzut de ani buni un debit atât de scăzut
Râul Slănic
Publicat11 aug. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS
Seceta a redus dramatic debitul râului Slănic, care aproape dispare înainte să se verse în râul Buzău. Apa rămasă se pierde în pământ, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei prelungite a ploilor. Localnicii spun că nu s-au mai confruntat de ani buni cu o asemenea situație. Oamenii se tem că, dacă seceta va continua, efectele vor fi resimțite tot mai puternic în agricultură și în alimentarea cu apă a comunităților, conform Realitatea PLUS.
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