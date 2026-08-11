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Tragedie pe o șosea din Brăila: doi morți și mai mulți răniți după o depășire. Trei mașini, aruncate în afara carosabilului

Accident în Brăila

Accident în Brăila

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 07:39

Două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite, luni seara, într-un accident produs pe DJ 221, în județul Brăila. Coliziunea a avut loc în jurul orei 18:20, iar alerta la 112 a fost transmisă automat de sistemul eCall.

Un bărbat de 31 de ani, din Șuțești, conducea dinspre Constantinești către Râmnicelu și ar fi încercat să depășească un autoturism aflat în fața sa. În timpul manevrei, mașina acestuia ar fi intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un vehicul condus din direcția opusă de o femeie de 32 de ani, din Constantinești.

Autoturismul pe care șoferul de 31 de ani ar fi încercat să îl depășească era condus de o tânără de 19 ani, din Râmnicelu. În mașina bărbatului se aflau soția sa, în vârstă de 19 ani, un adolescent de 16 ani și un bărbat de 50 de ani, toți din Șuțești. Tânăra aflată la volanul celui de-al doilea autoturism avea ca pasageră o femeie de 26 de ani. Forța impactului a proiectat toate cele trei mașini implicate în afara carosabilului.

Femeia de 32 de ani și pasagerul de 50 de ani au murit în urma accidentului. Celelalte persoane implicate au fost rănite și transportate la spital de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean. Șoferița de 19 ani a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. În cazul conducătorului auto de 31 de ani au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

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