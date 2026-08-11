Tragedie pe o șosea din Brăila: doi morți și mai mulți răniți după o depășire. Trei mașini, aruncate în afara carosabilului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 07:39

Două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite, luni seara, într-un accident produs pe DJ 221, în județul Brăila. Coliziunea a avut loc în jurul orei 18:20, iar alerta la 112 a fost transmisă automat de sistemul eCall.

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