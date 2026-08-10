Șoferul ambulanței atacate la Recea-Cristur, operat de urgență. ”S-au pus aproximativ nouă fire pe cornee”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 15:17

Şoferul ambulanţei atacate la Recea-Cristur, judeţul Cluj, a fost operat de urgenţă după ce cioburile geamului autospecialei, spart în timpul atacului, i-au provocat răni la nivelul ochiului. Bărbatul spune că medicii i-au pus aproximativ nouă fire pe cornee.

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