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Incendiu de proporţii în pădurile din județul Bihor. Pompierii luptă de trei zile cu flăcările care se extind cu repeziciune

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 13:48

Pompierii bihoreni continuă intervenţia pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în urmă cu două zile în zona localităţii Tărcăiţa. Peste 60 de pompieri militari acţionează pentru limitarea focarelor, sprijiniţi de silvicultori şi voluntari. Misiunea este îngreunată de numărul mare de focare, răspândite pe suprafeţe extinse, de terenul abrupt şi accidentat, lipsa surselor de apă, vegetaţia foarte uscată şi rafalele puternice de vânt, care poartă scânteile la distanţe mari şi favorizează apariţia unor noi focare.

Zece intervenţii pentru stingerea incendiilor de vegetaţie

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor informează că sâmbătă şi duminică, pompierii militari bihoreni au intervenit în nouă localităţi, unde au desfăşurat 10 misiuni pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată şi litieră, izbucnite la terenuri virane, păşuni şi într-o pădure.

„Pompierii intervin pentru a treia zi consecutiv pentru localizarea incendiului, operaţiunea fiind îngreunată de existenţa a numeroase focare care se manifestă pe suprafeţe întinse, în interiorul pădurii şi pe pajişti împădurite, de terenul abrupt şi accidentat, forţele parcurgând pe jos, pe versanţi, kilometri întregi, de lipsa surselor de apă din cauza imposibilităţii accesului autospecialelor de stingere, precum şi de gradul ridicat de uscăciune a vegetaţiei şi de rafalele puternice de vânt care favorizează dezvoltarea arderii şi poartă scânteile la mari distanţe, creând noi focare”, precizează ISU Bihor.

Incendiul din Tărcaia a afectat 28 de hectare

Sursa citată menţionează că sâmbătă, 29 de pompieri militari au acţionat, de dimineaţă până aproape de miezul nopţii, pentru localizarea şi stingerea flăcărilor. Misiunea a fost reluată duminică dimineaţa şi s-a desfăşurat pe parcursul întregii zile, până în jurul orei 22:30, când forţele au fost retrase pentru prevenirea unor accidente în rândul personalului, în condiţiile vizibilităţii reduse şi ale configuraţiei dificile a terenului.

Până luni dimineaţă, în Tărcaia focul a mistuit aproximativ 17 hectare de litieră şi doborâturi, respectiv 11 hectare de vegetaţie uscată.

„Pompierii continuă lupta cu flăcările, acţionând pentru limitarea extinderii incendiului şi protejarea fondului forestier şi a zonelor învecinate. Intervenţia se desfăşoară cu eforturi susţinute, în condiţii dificile, până la înlăturarea tuturor focarelor şi eliminarea riscului de reaprindere”, mai arată sursa citată.

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