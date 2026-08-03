Bovinele, lovite de un nou virus, depistat pentru prima dată în Europa. Cercetătorii avertizează asupra răspândirii în Germania

Un virus dintr-o grupă întâlnită până acum mai ales în Africa, Asia și Australia a fost identificat, în premieră, la bovine din Europa. Descoperirea a fost făcută în sudul Germaniei, unde mai multe animale au prezentat febră, diaree și o scădere a producției de lapte.
Institutul Friedrich-Loeffler (FLI), instituția federală germană specializată în sănătatea animalelor, a identificat agentul patogen după ce a analizat probe prelevate din ferme zootehnice din landul Baden-Württemberg, relatează Die Zeit.
Virus „Shamonda-like”, depistat în Germania
Analizele arată că este vorba despre un Orthobunyavirus din grupa Simbu, care nu a fost încă descris complet din punct de vedere științific. Virusul este foarte apropiat genetic de virusurile Shamonda, astfel că specialiștii l-au denumit provizoriu „Shamonda-like”.
Animalele infectate au prezentat febră, diaree și diminuarea producției de lapte. Virusul este transmis prin înțepătura musculițelor hematofage din genul Culicoides.
Cazuri suspecte au fost semnalate anterior și în Elveția, precum și în Franța. În iulie, mai multe ferme din sudul Germaniei, în special din Baden-Württemberg, au raportat animale bolnave.
Fără risc cunoscut pentru oameni
Potrivit FLI, datele disponibile până în prezent nu indică un risc relevant de infectare pentru oameni. Cercetătorii precizează însă că sunt necesare investigații suplimentare pentru confirmarea acestei evaluări.
Noul agent patogen face parte din aceeași grupă din care provine virusul Schmallenberg, depistat în Germania în 2011. Acesta a afectat atunci mii de ferme, provocând avorturi și malformații congenitale, în special în rândul ovinelor, fără să fie transmis la oameni.
Îngrijorări pentru animalele gestante
Specialiștii atrag atenția că virusurile din grupa Simbu pot avea consecințe serioase în cazul femelelor gestante. Ele pot traversa placenta și, în funcție de momentul infectării, pot cauza avorturi, fătări de produși morți sau malformații congenitale grave.
Deocamdată, astfel de efecte nu au fost demonstrate în cazul virusului „Shamonda-like”, iar cercetările sunt în desfășurare.
Vaccin, luat în calcul
Insectele care transmit virusul ar urma să rămână active până în noiembrie, situație care poate favoriza răspândirea infecției în efectivele de bovine.
„Încă nu știm exact ce potențial are acest virus”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Institutului Friedrich-Loeffler. Aceasta nu a exclus dezvoltarea accelerată a unui vaccin, dacă evoluția epidemiologică va impune o astfel de măsură.
Vicepreședintele FLI, Martin Beer, a spus că investigațiile din următoarele săptămâni ar trebui să clarifice ritmul de răspândire, speciile cele mai expuse și efectele clinice ale infecției.
Până în prezent, nu au fost raportate cazuri în România. Autoritățile sanitar-veterinare urmăresc însă evoluția situației, în condițiile în care virusul afectează rumegătoarele și este transmis de insecte prezente în numeroase state europene. În acest moment, nu există dovezi că noul virus ar reprezenta un pericol pentru consumatori sau pentru sănătatea publică.