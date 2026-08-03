Bovinele, lovite de un nou virus, depistat pentru prima dată în Europa. Cercetătorii avertizează asupra răspândirii în Germania

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 15:09

Un virus dintr-o grupă întâlnită până acum mai ales în Africa, Asia și Australia a fost identificat, în premieră, la bovine din Europa. Descoperirea a fost făcută în sudul Germaniei, unde mai multe animale au prezentat febră, diaree și o scădere a producției de lapte.

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