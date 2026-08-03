Accident cu ATV în Gorj: două tinere au ajuns la spital după ce au căzut într-o vale

Două tinere au fost rănite după ce ATV-ul cu care se deplasau s-a răsturnat pe un drum forestier din județul Gorj și a lovit un copac. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția asupra riscurilor pe care le presupune conducerea acestor vehicule pe teren accidentat.
O tânără de 19 ani și o femeie de 28 de ani au ajuns la spital, după ce ATV-ul pe care se aflau s-a răsturnat într-o zonă accidentată din apropierea orașului Tismana, județul Gorj.
ATV răsturnat pe un drum forestier
Accidentul s-a produs duminică, pe un drum forestier, pe traseul dintre Cerna Sat și Valea Mare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, tânăra de 19 ani, din comuna Padeș, se afla la ghidonul ATV-ului când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.
„Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce o tânără de 19 ani, din comuna Padeş, conducea un ATV pe un drum forestier, din direcţia Cerna Sat către Valea Mare, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi părăsit traseul şi ar fi căzut într-o vale, vehiculul acroşând un copac”, au transmis, luni, reprezentanții Poliției Gorj.
În urma impactului, atât conducătoarea ATV-ului, cât și pasagera sa, o tânără de 28 de ani din comuna Baia de Aramă, au fost rănite. Cele două au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
În contextul creșterii numărului de accidente cu ATV-uri, polițiștii avertizează că astfel de vehicule pot deveni extrem de periculoase atunci când sunt conduse fără prudență, inclusiv în afara drumurilor publice.
„Terenul accidentat, viteza neadaptată şi pierderea controlului pot avea consecinţe grave, chiar şi în afara drumurilor publice”, au subliniat reprezentanții Poliției.
Aceștia recomandă conducătorilor de ATV-uri să adapteze viteza la configurația terenului, să poarte cască și echipament de protecție, să evite manevrele riscante și traseele necunoscute și să nu transporte pasageri dacă vehiculul nu este omologat pentru acest lucru.