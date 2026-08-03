Accident cu ATV în Gorj: două tinere au ajuns la spital după ce au căzut într-o vale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 13:37

Două tinere au fost rănite după ce ATV-ul cu care se deplasau s-a răsturnat pe un drum forestier din județul Gorj și a lovit un copac. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția asupra riscurilor pe care le presupune conducerea acestor vehicule pe teren accidentat.

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