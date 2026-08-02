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Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto. Vezi dacă ai dat lovitura la tragerile din 2 august

Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto

Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 20:04

Loteria Română a organizat duminică, 2 august 2026, o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Mizele au rămas ridicate, după ce la extragerile precedente au fost acordate peste 23.000 de câștiguri, iar reporturile continuă să atragă numeroși jucători.

La tragerile de joi, 30 iulie 2026, Loteria Română a acordat 23.429 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 3 milioane de lei.

Report de peste 9 milioane de euro la Loto 6/49

Cel mai mare premiu pus în joc rămâne cel de la categoria I a jocului Loto 6/49, unde reportul a ajuns la peste 47,50 milioane de lei, echivalentul a peste 9,05 milioane de euro.

Și la jocul Noroc se înregistrează un report cumulat important, de peste 3,55 milioane de lei, adică aproximativ 678.000 de euro.

La Joker, reportul de categoria I depășește 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a sunt puse în joc reporturi de peste 39.000 de lei pentru fiecare categorie.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 578.500 de lei, echivalentul a peste 110.300 de euro, în timp ce la Super Noroc premiul reportat depășește 344.000 de lei, adică aproximativ 65.600 de euro.

Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat înaintea noii extrageri

Înaintea tragerilor de duminică, Loteria Română a anunțat că marele premiu de categoria I la Loto 5/40 a fost câștigat la extragerea din 30 iulie.

Biletul norocos, în valoare de 988.285,60 lei, a fost jucat la o agenție loto din municipiul Galați.

Numerele extrase duminică, 2 august 2026

Loto 6/49: 13, 30, 12, 49, 32, 48

Noroc: 2 1 4 9 9 4 7

Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10

Noroc Plus: 6 9 1 0 3 2

Loto 5/40: 22, 13, 34, 30, 25, 1

Super Noroc: 8 0 3 2 2 6

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