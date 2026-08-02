Au fost extrase numerele câștigătoare la Loto. Vezi dacă ai dat lovitura la tragerile din 2 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 20:04

Loteria Română a organizat duminică, 2 august 2026, o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Mizele au rămas ridicate, după ce la extragerile precedente au fost acordate peste 23.000 de câștiguri, iar reporturile continuă să atragă numeroși jucători.

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