Românii se pregătesc pentru cel mai sumbru scenariu, odată cu alerta energetică

Publicat 2 aug. 2026, 17:52 Sursă Realitatea PLUS

România trăiește sub amenințarea unei crize energetice fără precedent. Autoritățile vin cu primele explicații și încearcă să liniștească populația și susțin că alerta energetică nu va aduce, pentru moment, facturi mai mari. Românii sunt sătui de promisiuni și nu mai au încredere. După luni întregi de scumpiri, oamenii au ajuns la capătul puterilor și se pregătesc de un nou scenariu, penele de curent.

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