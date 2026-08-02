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Ce nu trebuie să lipsească din casă în cazul unei pene de curent

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 16:53
SursăRealitatea PLUS

România nu este ferită de riscul unei crize energetice sau al unor situații de urgență care pot afecta alimentarea cu energie electrică și serviciile esențiale. Chiar dacă autoritățile nu avertizează asupra unui pericol iminent, specialiștii în managementul situațiilor de urgență recomandă ca fiecare familie să fie pregătită pentru un eventual blackout, cu un kit de provizii și echipamente care să asigure supraviețuirea și confortul de bază timp de cel puțin 72 de ore. Care sunt produsele pe care este bine să le ai în casă înainte de apariția unei crize aflăm de la jurnalistul Realitatea Plus, Mădălina Ignat

În caz de blackout, autoritățile ne recomandă să fim pregătiți cu produse esențiale.

Am făcut și noi o listă și, spre exemplu, nu ar trebui să ne lipsească din casă lanternele, de asemenea, bateriile externe pentru a putea încărca, pe de-o parte, telefoanele, dar pe de altă parte, vorbim și despre alte obiecte esențiale, cum ar fi, spre exemplu, un radio.

Nu trebuie să ne lipsească din casă nici lumânările și, dacă aveți, spre exemplu, un generator, cu atât mai bine. Banii cash sunt foarte importanti în această perioadă și asta pentru că știm ATM-urile nu vor mai funcționa.

Când vine vorba despre hrană, este bine să avem pregătită, spre exemplu, mâncare neperisabilă și, de asemenea, să avem pregătită apă potabilă, cel puțin patru litri pentru fiecare persoană pe zi.

Din casă ar fi bine să nu ne lipsească nicio trusă de prim ajutor și din această trusă ar trebui să facă parte și medicamentele pe care dumneavoastră le utilizați în mod frecvent, dacă sunteți dependent de anumite medicamente, și, evident, nu trebuie să ne lipsească cărțile de identitate.

Autoritățile spun că sunt produsele esențiale pe care ar trebui să le avem pentru o perioadă de cel puțin 72 de ore.

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