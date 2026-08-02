Ce nu trebuie să lipsească din casă în cazul unei pene de curent

Publicat 2 aug. 2026, 16:53 Sursă Realitatea PLUS

România nu este ferită de riscul unei crize energetice sau al unor situații de urgență care pot afecta alimentarea cu energie electrică și serviciile esențiale. Chiar dacă autoritățile nu avertizează asupra unui pericol iminent, specialiștii în managementul situațiilor de urgență recomandă ca fiecare familie să fie pregătită pentru un eventual blackout, cu un kit de provizii și echipamente care să asigure supraviețuirea și confortul de bază timp de cel puțin 72 de ore. Care sunt produsele pe care este bine să le ai în casă înainte de apariția unei crize aflăm de la jurnalistul Realitatea Plus, Mădălina Ignat

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