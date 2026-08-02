Copil din Bacău, atacat de o vulpe turbată chiar în curtea casei. Tatăl s-a luptat cu animalul ca să-i salveze viața

Un băiețel de 9 ani din comuna Bogdănești, județul Bacău, a trecut prin momente dramatice după ce a fost atacat de o vulpe în timp ce se juca în curtea casei. Animalul l-a mușcat de picior, iar intervenția rapidă a tatălui a împiedicat o tragedie. Ulterior, analizele de laborator au confirmat că vulpea era infectată cu virusul rabiei.
În prezent, atât copilul, cât și tatăl său sunt internați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Onești, unde urmează tratamentul necesar după contactul cu animalul infectat.
Incidentul s-a petrecut joi, 30 iulie, în gospodăria familiei din comuna Bogdănești.
Băiatul ieșise în curte pentru a se juca, iar când a ajuns în partea din spate a gospodăriei a fost atacat de vulpe.
„Băiatul meu s-a dus pur și simplu în ogradă să se joace, când vulpea i-a sărit la picioare. Eu l-am auzit țipând. Când m-am dus să văd ce are, m-am panicat și i-am dat cu coada de sapă în cap la vulpe”, a povestit tatăl băiatului pentru unupetrotus.ro.
Când a ajuns lângă copil, acesta fusese deja mușcat. Acesta spune că a fost nevoit să se lupte cu animalul pentru a-l îndepărta și, în cele din urmă, a reușit să îl omoare.
„Vă daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi fost în preajmă și nu aș fi intervenit? Doamne-ferește, nici nu vreau să mă gândesc!”, spune bărbatul, care mai are acasă trei copii: o fată de 12 ani, un băiat de 10 ani și o fetiță de 5 ani.
Copilul a fost dus de urgență la spital
Imediat după atac, tatăl și-a urcat fiul în mașina personală și a plecat spre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești.
Medicii i-au acordat copilului îngrijiri și i-au administrat vaccinul antirabic.
„Mulțumim doctorilor și personalului medical de la Onești că au reacționat rapid și că l-au tratat pe băiat. I-au făcut vaccinul copilului și acum este bine”, a transmis tatăl.
Ulterior, atât copilul, cât și părintele au fost internați la Secția de Boli Infecțioase, unde urmează tratamentul specific recomandat în astfel de cazuri.
Analizele au confirmat că vulpea era infectată cu rabie
După incident, animalul a fost preluat de medicul veterinar din comuna Oituz și trimis la laborator, în Bacău.
Rezultatele analizelor au confirmat că vulpea era infectată cu virusul rabiei, cunoscut și sub denumirea de turbare.
Tatăl copilului spune că în zonă au mai fost observate încă trei sau patru vulpi și se teme că astfel de incidente s-ar putea repeta.
Atacul are loc la doar câteva zile după ce Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a anunțat existența mai multor focare de rabie în județ, inclusiv unul confirmat la o vulpe din comuna Bogdănești.
Autoritățile recomandă populației să evite orice animal sălbatic care prezintă un comportament neobișnuit și să anunțe imediat medicul veterinar sau instituțiile competente în cazul unor astfel de situații.