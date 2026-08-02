Copil din Bacău, atacat de o vulpe turbată chiar în curtea casei. Tatăl s-a luptat cu animalul ca să-i salveze viața

Publicat 2 aug. 2026, 17:06 Actualizat 2 aug. 2026, 17:10

Un băiețel de 9 ani din comuna Bogdănești, județul Bacău, a trecut prin momente dramatice după ce a fost atacat de o vulpe în timp ce se juca în curtea casei. Animalul l-a mușcat de picior, iar intervenția rapidă a tatălui a împiedicat o tragedie. Ulterior, analizele de laborator au confirmat că vulpea era infectată cu virusul rabiei.

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