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Detonare spectaculoasă pentru deturnarea cursului Dunării spre Cernavodă. Imagini MApN – VIDEO

Explozie controlată pe Dunăre

Explozie controlată pe Dunăre

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 14:08

Ministerul Apărării Naționale a difuzat primele filmări din operațiunea de deviere a cursului Dunării către Centrala Nucleară Cernavodă. Primele teste au fost realizate în siguranță, cu detonări controlate de mici dimensiuni, efectuate de scafandrii de luptă.

Peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice intervin pe brațul Bala, unde urmează trei explozii controlate cu încărcături de mare putere. Obiectivul este creșterea debitului către brațul Dunărea Veche, pentru asigurarea alimentării cu apă a centralei.

MApN anunță că operațiunile continuă etapizat, iar noi detalii vor fi comunicate la finalul intervenției.

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