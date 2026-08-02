Detonare spectaculoasă pentru deturnarea cursului Dunării spre Cernavodă. Imagini MApN – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 14:08

Ministerul Apărării Naționale a difuzat primele filmări din operațiunea de deviere a cursului Dunării către Centrala Nucleară Cernavodă. Primele teste au fost realizate în siguranță, cu detonări controlate de mici dimensiuni, efectuate de scafandrii de luptă.

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