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Social· 1 min citire
Tragedie la Bacău. Doi neplazei au murit, loviți în plin de tren
Accident feroviar mortal (arhiva)
Tragedie feroviară în municipiul Bacău. Două persoane de origine nepaleză au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost lovite de un tren. Impactul a fost devastator, iar echipele medicale nu au putut decât să constate decesul.
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