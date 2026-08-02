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Tragedie la Bacău. Doi neplazei au murit, loviți în plin de tren

Accident feroviar mortal (arhiva)

Accident feroviar mortal (arhiva)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 11:16

Tragedie feroviară în municipiul Bacău. Două persoane de origine nepaleză au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost lovite de un tren. Impactul a fost devastator, iar echipele medicale nu au putut decât să constate decesul.

Potrivit ISUJ Bacău, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 03:21. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un SMURD de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor., scrie bacau.net.

La sosirea echipajelor, cele două persoane au fost găsite fără semne vitale, fiind declarate decedate de medicii SMURD.

Cazul a fost preluat de autoritățile competente, care urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.

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