Tragedie la Bacău. Doi neplazei au murit, loviți în plin de tren

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 11:16

Tragedie feroviară în municipiul Bacău. Două persoane de origine nepaleză au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost lovite de un tren. Impactul a fost devastator, iar echipele medicale nu au putut decât să constate decesul.

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