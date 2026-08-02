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Social· 1 min citire
Incendiu devastator într-o parcare din Oradea: două mașini distruse complet - VIDEO
Incendiu la Oradea
Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață, într-o parcare din Oradea. Flăcările au cuprins rapid patru autoturisme, iar două au ars aproape în totalitate. La sosirea pompierilor, flăcările erau atât de puternice, încât tot ce au putut face a fost să prevină extinderea focului.
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