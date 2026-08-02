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Incendiu devastator într-o parcare din Oradea: două mașini distruse complet - VIDEO

Incendiu la Oradea

Incendiu la Oradea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 09:51

Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață, într-o parcare din Oradea. Flăcările au cuprins rapid patru autoturisme, iar două au ars aproape în totalitate. La sosirea pompierilor, flăcările erau atât de puternice, încât tot ce au putut face a fost să prevină extinderea focului.

Pompierii de la Detașamentul 2 Oradea au intervenit cu două autospeciale. La sosire, două mașini ardeau violent, iar focul se propagase deja la vehiculele din apropiere, potrivit presei locale.

VIDEO

Echipajele au reușit să stingă incendiul în aproximativ 15 minute, limitând extinderea la alte autoturisme din parcare.

Cele două mașini de la care a pornit incendiul au fost distruse în proporție de 90%, iar alte două au suferit avarii între 30% și 60%.

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