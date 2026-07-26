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Bilanț alarmant la granița României de la începutul războiului: peste 100 de atacuri în apropiere și 33 de drone intrate în spațiul aerian

F-16

F-16

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 11:24
Actualizat26 iul. 2026, 11:25

Ministerul Apărării Naționale a transmis situația actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Potrivit datelor oficiale, de la începutul războiului au fost semnalate 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, cea mai recentă fiind înregistrată pe 26 iulie 2026.

În același interval, au avut loc peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România. Totodată, în aproximativ 50 de situații au fost descoperite fragmente de drone sau drone pe teritoriul țării.

Peste 40 de atacuri în apropierea graniței, doar în 2026

MApN arată că, de la începutul acestui an, au fost înregistrate peste 40 de situații în care atacurile desfășurate pe teritoriul Ucrainei au avut loc în proximitatea frontierei cu România. În 34 de cazuri, au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită, pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian național.

„În anul 2026 au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

18 pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național

Potrivit datelor comunicate de MApN, în 2026 au fost înregistrate 18 situații în care drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României. Cea mai recentă astfel de situație a avut loc pe 26 iulie 2026.

În trei dintre aceste cazuri, dronele au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

„În 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, iar în trei situații dronele care au pătruns neautorizat au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Ultimul incident a avut loc pe 26 iulie 2026”, a precizat MApN.

Fragmente de drone găsite în 16 situații, în acest an

Ministerul Apărării mai arată că, în cursul anului 2026, în 16 situații au fost identificate pe teritoriul României fragmente de drone sau drone.

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