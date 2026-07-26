Bilanț alarmant la granița României de la începutul războiului: peste 100 de atacuri în apropiere și 33 de drone intrate în spațiul aerian

Publicat 26 iul. 2026, 11:24 Actualizat 26 iul. 2026, 11:25

Ministerul Apărării Naționale a transmis situația actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Potrivit datelor oficiale, de la începutul războiului au fost semnalate 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, cea mai recentă fiind înregistrată pe 26 iulie 2026.

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