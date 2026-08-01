Doliu pentru Nicușor Dan. Președintele României și-a luat rămas-bun de la fostul coleg și matematicianul Florian Luca

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca, pe care l-a cunoscut încă din adolescență, în perioada în care amândoi făceau parte din lotul național de matematică.
Șeful statului a rememorat anii petrecuți împreună la olimpiade, în tabere și în mediul universitar, spunând că dispariția acestuia l-a luat complet prin surprindere.
Nicușor Dan, mesaj după moartea lui Florian Luca
În postarea publicată pe rețelele sociale, președintele a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Florian Luca și despre pasiunea acestuia pentru matematică, rămasă la fel de puternică și la maturitate.
„Uluit de disparitia fulgeratoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de camera la lotul de matematica in 1985 (caminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot intalnit in olimpiade, tabere, facultate, conferinte. Impresionat de intensitatea cu care traia matematica la varsta adulta, la fel cum il cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viata, locuri, oameni. Dumnezeu sa-l odihneasca!”
Un mesaj emoționant și din partea profesorului Ken Ono
Dispariția lui Florian Luca a fost deplânsă și de profesorul Ken Ono, de la Universitatea din Virginia, unul dintre cei mai cunoscuți matematicieni din lume. Acesta a publicat un mesaj în memoria colegului și prietenului său, alături de o fotografie realizată în timpul Congresului Internațional al Matematicienilor din 2018, desfășurat la Rio de Janeiro.
„Sunt cu inima frântă din cauza morții dragului meu prieten Florian Luca, un extraordinar teoretician al numerelor – strălucit, vesel și plin de căldură. Această fotografie surprinde vremuri mai fericite petrecute împreună la Congresul Internațional al Matematicienilor din 2018, la Rio. Îmi vor lipsi râsul și prietenia lui. Moarte, nu te făli.”
Cine a fost Florian Luca
Florian Luca s-a stins din viață pe 28 iulie, în Germania, la vârsta de 57 de ani. Vestea a fost anunțată cu profund regret de reprezentanții Serviciului Referințe din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” din Galați. Născut la 16 martie 1969, la Galați, matematicianul a rămas de-a lungul întregii sale cariere un nume de referință pentru orașul natal și pentru comunitatea academică din România.
Parcursul său profesional l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați matematicieni români la nivel internațional. A absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, iar în 1992 și-a obținut licența în matematică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Și-a continuat studiile în Statele Unite, unde a obținut titlul de doctor în matematică la Universitatea Fairbanks din Alaska, iar ulterior a activat ca profesor universitar în cadrul Catedrei de Algebră a Universității din Syracuse, statul New York.
O carieră recunoscută în întreaga lume
De-a lungul activității sale, Florian Luca a fost invitat ca profesor asociat la numeroase universități de prestigiu din Europa, America de Nord și America de Sud, contribuind la dezvoltarea cercetării matematice și la formarea unor noi generații de specialiști.
Printre realizările importante ale carierei sale s-a numărat și coordonarea Lotului olimpic de matematică al Mexicului. Totodată, a fost membru al Societăților Naționale de Matematică din România, Statele Unite și Mexic, consolidându-și reputația în comunitatea științifică internațională.
Dispariția lui Florian Luca reprezintă o pierdere importantă pentru lumea matematicii, iar numele său rămâne legat de contribuțiile aduse cercetării și educației de-a lungul unei cariere remarcabile.