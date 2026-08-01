Doliu pentru Nicușor Dan. Președintele României și-a luat rămas-bun de la fostul coleg și matematicianul Florian Luca

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 22:28

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca, pe care l-a cunoscut încă din adolescență, în perioada în care amândoi făceau parte din lotul național de matematică.

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