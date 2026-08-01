Lucian Bute a donat Cupa 'Cel mai tehnic pugilist', primită în 1999. Unde va putea fi admirat trofeul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 15:57

Pugilistul Lucian Bute a donat Muzeului Național de Istorie a României mai multe obiecte legate de cariera sa - centura de Campion Național la Box din anul 1999, cupa 'Cel mai tehnic pugilist', o mănușă de box cu autograf și fotografii.

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