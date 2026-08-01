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Lucian Bute a donat Cupa 'Cel mai tehnic pugilist', primită în 1999. Unde va putea fi admirat trofeul

Lucian Bute a donat Cupa 'Cel mai tehnic pugilist', primită în 1999

Lucian Bute a donat Cupa 'Cel mai tehnic pugilist', primită în 1999

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 15:57

Pugilistul Lucian Bute a donat Muzeului Național de Istorie a României mai multe obiecte legate de cariera sa - centura de Campion Național la Box din anul 1999, cupa 'Cel mai tehnic pugilist', o mănușă de box cu autograf și fotografii.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a MNIR, aflat pentru câteva zile în țară, Lucian Bute a fost invitat să viziteze muzeul, alături de familie.

'Am fost bucuroși să le arătăm 'Vitrina Campionilor' - microexpoziția în care sunt prezentate obiectele donate, precum și expozițiile permanente și temporare ale muzeului', precizează reprezentanții MNIR în postarea de pe pagina de socializare.

Muzeul Național de Istorie a României continuă campania de îmbogățire a patrimoniului cu ajutorul donațiilor primite de la mari sportivi, artiști și oameni de cultură ai României.

Până acum, Nadia Comăneci, care a donat un tricou aniversar, cu autograf, și Lucian Bute au răspuns apelului muzeului.

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