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Social· 1 min citire
Mobilizare pe Dunărea Veche: se pregătește devierea cursului fluviului către Cernavodă – VIDEO
Pregătiri pentru devierea cursului Dunării
Publicat1 aug. 2026, 13:38
Actualizat1 aug. 2026, 13:45
Intervenție de urgență la Izvoarele, în județul Constanța. Echipele hidrotehnice și specialiștii au instalat un punct operațional pe Dunărea Veche, unde se fac măsurători pentru o posibilă deviere controlată a cursului fluviului, necesară menținerii alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.
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