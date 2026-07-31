Accident grav în Vrancea. Un copil de 5 ani și părinții lui au ajuns pe mâna medicilor

Un accident rutier grav a avut loc vineri seara în localitatea Broșteni, în urma căruia o familie cu un copil de 5 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, a informat Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea.
Dispeceratul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a fost alertat la ora 21:07 cu privire la producerea unui accident rutier grav în localitatea Broșteni. Din primele date, conducătorul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar mașina în care se aflau trei persoane - o familie formată din mamă, tată și copil - s-a răsturnat, se arată într-o informare a SAJ Vrancea.
La locul evenimentului au fost direcționate imediat două echipaje medicale de urgență cu ambulanțe tip B2 cu asistent din cadrul SAJ Vrancea și modulul SMURD.
Au fost identificate trei victime: un copil de 5 ani, diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut și traumatism la nivelul membrului superior stâng, care a fost transportat de urgență la spital în Focșani, mama acestuia, de 36 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral acut și un traumatism toracic și a fost transportată către unitatea medicală împreună cu fiul său.
Tatăl a refuzat să fie dus la spital
Tatăl copilului, de 36 de ani, a fost evaluat de echipaje și a primit îngrijiri de prim ajutor la locul accidentului și a refuzat transportul la spital.
Potrivit IPJ Vrancea, din verificările preliminare, s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Broșteni, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2M, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, a precizat IPJ Vrancea într-un comunicat.