Accident grav în Vrancea. Un copil de 5 ani și părinții lui au ajuns pe mâna medicilor

Publicat 31 iul. 2026, 23:01 Sursă Agerpres

Un accident rutier grav a avut loc vineri seara în localitatea Broșteni, în urma căruia o familie cu un copil de 5 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, a informat Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea.

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