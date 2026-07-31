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Social· 1 min citire
România în stare de alertă energetică. Documentul oficial al guvernului
România în stare de alertă energetică
România se află oficial în starea de alertă energetică pentru luna august, printr-o hotărâre adoptată de guvernul României, ca urmare a scăderii drastice a debitelor Dunării și a râurilor interioare, care afectează grav producția de energie electrică.
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