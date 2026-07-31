Patriarhia Română, apel către parohii și credincioși pentru sprijinirea persoanelor afectate de caniculă:”Să distribuie apă celor aflați în nevoie”

Publicat 31 iul. 2026, 13:58 Actualizat 31 iul. 2026, 14:02

Patriarhia Română a lansat, vineri, un apel către toate eparhiile din țară să acorde sprijin persoanelor afectate de caniculă, în contextul temperaturilor ridicate înregistrate în această perioadă.

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