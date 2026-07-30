Se schimbă condițiile pentru obținerea permisului auto. Apar reguli noi pentru vedere, alcool, droguri și afecțiunile medicale

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 30 iul. 2026, 23:36

Șoferii care își vor obține sau reînnoi permisul de conducere ar putea trece prin evaluări medicale diferite față de cele aplicate până acum. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care actualizează normele medicale și introduce criterii noi privind vederea, afecțiunile psihice, consumul de alcool, droguri și anumite tratamente medicamentoase.

Distribuie articolul