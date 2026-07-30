Se schimbă condițiile pentru obținerea permisului auto. Apar reguli noi pentru vedere, alcool, droguri și afecțiunile medicale

Șoferii care își vor obține sau reînnoi permisul de conducere ar putea trece prin evaluări medicale diferite față de cele aplicate până acum. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care actualizează normele medicale și introduce criterii noi privind vederea, afecțiunile psihice, consumul de alcool, droguri și anumite tratamente medicamentoase.
Modificările urmăresc alinierea legislației din România la o directivă europeană adoptată în 2025 și au ca obiectiv creșterea siguranței rutiere prin stabilirea unor condiții medicale mai clare pentru șoferi.
Se schimbă criteriile medicale pentru obținerea permisului
Proiectul propus de Ministerul Sănătății aduce modificări importante în ceea ce privește evaluarea aptitudinilor medicale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.
Una dintre cele mai importante schimbări privește examinarea vederii. Noile norme actualizează criteriile referitoare la:
acuitatea vizuală;
câmpul vizual;
sensibilitatea la contrast;
diplopia (vederea dublă);
vederea în condiții de lumină redusă;
adaptarea persoanelor care și-au pierdut vederea la un singur ochi.
Documentul stabilește cerințe diferite pentru șoferii din grupa 1, care include conducătorii auto amatori, și pentru cei din grupa 2, respectiv șoferii profesioniști.
Reguli noi pentru persoanele cu afecțiuni psihice
Proiectul prevede că permisul de conducere nu va putea fi acordat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări psihice severe ori de afecțiuni grave și persistente care le afectează capacitatea de judecată, comportamentul sau adaptarea.
Există însă posibilitatea acordării sau menținerii permisului dacă persoana prezintă un aviz medical de specialitate favorabil și, atunci când este necesar, acceptă monitorizarea medicală periodică.
Ce se schimbă pentru cei cu antecedente de consum de alcool
Noile prevederi introduc reguli actualizate și pentru persoanele care au avut probleme legate de dependența de alcool.
Acestea vor putea obține sau reînnoi permisul numai după ce demonstrează o perioadă de abstinență, în cadrul unor programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală.
În plus, eliberarea permisului va depinde de existența unui aviz medical favorabil și de efectuarea unor controale medicale periodice.
Drogurile și anumite medicamente rămân incompatibile cu șofatul
Proiectul menține interdicția privind acordarea permisului persoanelor dependente de substanțe psihotrope sau celor care urmează tratamente medicamentoase incompatibile cu conducerea în siguranță a unui autovehicul.
În același timp, documentul introduce posibilitatea unei evaluări individuale a fiecărui caz, astfel încât autoritățile să poată impune restricții adaptate situației medicale a fiecărui șofer.
Când vor intra în vigoare noile reguli
În acest moment, proiectul de ordin se află în dezbatere publică.
Noile norme medicale vor deveni aplicabile doar după încheierea procedurii de consultare, semnarea ordinului de către ministrul Sănătății și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.