România primește o vizită de cel mai înalt nivel din partea NATO. Capacitatea de mobilizare militară, în centrul discuțiilor

Șeful Comandamentului Aliat Întrunit pentru Sprijin și Facilitarea Acțiunilor, generalul-locotenent Kai Rohrschneider, a efectuat, în perioada 29-30 iulie, o vizită de lucru în România, se artă într-un comunicat de presă transmis, joi, de Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Potrivit oficialilor MApN, vizita a avut ca obiectiv consolidarea cooperării dintre Statul Major al Apărării și Comandamentul Aliat Întrunit pentru Sprijin și Facilitarea Acțiunilor în domeniul mobilității militare, al sprijinului acordat de statul gazdă și al facilitării deplasării forțelor aliate pe Flancul Estic al NATO.
'La sediul Statului Major al Apărării, oficialul aliat a avut întrevederi cu locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, și cu locțiitorul șefului Statului Major al Apărării pentru operații și instrucție, generalul-locotenent Iulian Berdilă. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte referitoare la evoluțiile mediului de securitate din regiunea Mării Negre, consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, precum și dezvoltarea capacităților necesare pentru asigurarea mobilității militare și a sprijinului acordat de statul gazdă', precizează MApN.
Capacitatea de mobilizare militară, în centrul discuțiilor
Totodată, au fost analizate modalitățile prin care România contribuie la facilitarea primirii, dislocării și susținerii forțelor aliate pe teritoriul național, în conformitate cu planurile de apărare ale NATO, fiind evidențiată importanța cooperării dintre instituțiile militare și autoritățile civile pentru consolidarea rezilienței și a capacității de reacție.
Pe parcursul vizitei, delegația condusă de Kai Rohrschneider s-a deplasat la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Departamentul pentru Situații de Urgență, Baza 26 RSOM și Baza 90 Transport Aerian 'Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu', unde au fost prezentate capacitățile naționale privind primirea, staționarea, integrarea și susținerea forțelor aliate, precum și mecanismele de cooperare dintre structurile militare și instituțiile civile implicate în asigurarea mobilității militare și a rezilienței naționale.
'Vizita a reconfirmat importanța cooperării strânse dintre România și structurile de comandă ale NATO pentru dezvoltarea unei rețele eficiente de sprijin și facilitare a deplasării forțelor aliate, precum și rolul țării noastre în implementarea planurilor regionale de apărare și în consolidarea securității pe Flancul Estic al Alianței', se mai arată în comunicatul MApN.
Comandamentul Aliat Întrunit pentru Sprijin și Facilitarea Acțiunilor, cu sediul la Ulm, în Germania, este comandamentul operațional NATO responsabil de coordonarea activităților de sprijin și facilitare a deplasării, întăririi și susținerii forțelor aliate în zona de responsabilitate a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. El are rolul de contribui la consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței.