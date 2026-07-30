Anunț de ultimă oră pentru proprietarii din București. Unii vor scoate de șase ori mai mulți bani din buzunar

Proprietarii unor clădiri și terenuri din București riscă să plătească un impozit de până la șase ori mai mare dacă nu își întrețin imobilele. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a prezentat și un nou program destinat reabilitării fațadelor clădirilor degradate.
Edilul a explicat că municipalitatea își propune să încurajeze renovarea imobilelor, în special a celor aflate în zonele istorice și protejate, însă a reamintit că legislația permite aplicarea unor sancțiuni fiscale severe pentru proprietarii care ignoră starea de degradare a clădirilor.
Primăria va suporta cea mai mare parte a costurilor pentru reabilitarea fațadelor
Noul program lansat de Primăria Municipiului București schimbă modul în care vor fi finanțate lucrările de reabilitare a fațadelor. Dacă până acum administrația locală suporta integral aceste investiții, noul mecanism presupune împărțirea costurilor între municipalitate și proprietari.
Astfel, Primăria va acoperi 70% din valoarea lucrărilor, iar proprietarii vor contribui cu restul de 30%.
Programul este destinat cu prioritate clădirilor din zonele istorice și protejate ale Capitalei, unde numeroase imobile prezintă fațade deteriorate care afectează aspectul orașului și, în unele cazuri, pot reprezenta un pericol pentru trecători.
Facilități pentru proprietarii care acceptă să își renoveze clădirile
Potrivit lui Ciprian Ciucu, proprietarii care aleg să intre în program vor beneficia de mai multe facilități menite să simplifice procesul de renovare.
Printre acestea se numără întocmirea rapidă a documentației necesare, posibilitatea achitării contribuției în rate și alte măsuri administrative care să accelereze demararea lucrărilor.
În cazul persoanelor aflate în situații sociale dificile, Primăria poate prelua temporar partea de contribuție care le revine acestora.
Edilul a precizat că obiectivul programului este transformarea Bucureștiului într-un oraș mai sigur și mai atractiv, prin refacerea fațadelor clădirilor degradate.
Cine poate ajunge să plătească un impozit majorat cu 500%
Pe lângă măsurile de sprijin, autoritățile locale pot aplica și sancțiuni proprietarilor care nu iau măsuri pentru întreținerea imobilelor.
Conform legislației în vigoare, primăriile au posibilitatea de a majora cu până la 500% impozitul pe clădiri și terenuri în cazul construcțiilor considerate neîngrijite sau aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare.
Sunt vizate imobilele degradate care prezintă risc pentru siguranța publică sau care afectează aspectul urban al zonei în care se află.
Practic, dacă un proprietar achită în mod obișnuit un impozit anual de 1.000 de lei, în urma aplicării majorării acesta poate ajunge să plătească 6.000 de lei.
Cum se aplică supraimpozitarea
Procedura este prevăzută de lege și începe cu verificarea clădirii de către inspectorii autorității locale.
După constatarea stării tehnice a imobilului, proprietarul este notificat și primește un termen în care poate efectua lucrările necesare pentru remedierea problemelor.
În situația în care acesta nu se conformează în intervalul stabilit, autoritatea locală poate introduce majorarea impozitului, care poate ajunge până la 500%.
Există însă și excepții. Proprietarii care au început deja lucrările de reabilitare sau care pot demonstra că nu dispun de resursele financiare necesare nu intră automat sub incidența acestei măsuri.
Măsura este deja aplicată și în alte orașe
Supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite nu este o noutate și este folosită deja de mai multe administrații locale din România.
La Ploiești, proprietarii unor imobile degradate vor achita în 2026 impozite majorate cu până la 500%.
O măsură similară a fost aplicată și în Sectorul 4 al Capitalei, unde cinci clădiri au fost încadrate în categoria imobilelor neîngrijite, iar proprietarii acestora vor plăti impozite majorate.
Sumele suplimentare încasate din aceste majorări pot fi utilizate de autoritățile locale pentru finanțarea proiectelor de reabilitare urbană.
Programul a stârnit opinii împărțite
Anunțul privind noul program de reabilitare și aplicarea supraimpozitării a generat reacții diferite în rândul proprietarilor.
Unii consideră că sprijinul de 70% acordat de Primărie reprezintă o oportunitate importantă pentru renovarea clădirilor fără un efort financiar foarte mare.
Alții susțin însă că, chiar și în aceste condiții, contribuția rămasă în sarcina proprietarilor poate fi dificil de suportat, mai ales pentru persoanele cu venituri reduse.
La rândul lor, specialiștii în urbanism apreciază că intervențiile sunt necesare, în condițiile în care mii de clădiri din București, în special din centrul și din zonele istorice, au nevoie de lucrări urgente de reabilitare a fațadelor.