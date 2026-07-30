Anunț de ultimă oră pentru proprietarii din București. Unii vor scoate de șase ori mai mulți bani din buzunar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:12

Proprietarii unor clădiri și terenuri din București riscă să plătească un impozit de până la șase ori mai mare dacă nu își întrețin imobilele. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a prezentat și un nou program destinat reabilitării fațadelor clădirilor degradate.

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